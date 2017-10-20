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    Resmen açıkladı: 2019'da tekrar aday

    İHA
    20.10.2017 - 17:27 | Son Güncelleme:

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı.

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Muhtarlar Toplantısına katılmak üzere Kuşadası’nda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde Özlem Çerçioğlu’nun aday olacağını söyledi.

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çok başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Topuklu efemiz çok başarılı hizmet ve yatırımlara imza attı. Bu başarısını önümüzdeki dönemlerde de sürdürmesi en büyük temennimiz. Halkın desteği de arkasında. Halkın desteğini arkasına alanın başımın üstünde yeri var. Önümüzdeki yerel seçimlerde topuklu efemizin yeniden aday olması için her türlü imkanı sağlayacağım” dedi.

    Etiketler: Özlem Çerçioğlu , seçim
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