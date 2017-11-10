REkonomi kamuyu yakından ilgilendiriyor

"Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi" ana teması ve "REkonomi Başlıyor!" mottosuyla 7-8 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bilişim Zirvesi’17, kamu ve iş dünyasının liderlerini dijital ekonomiyi konuşmak üzere bir araya getirdi. Yedi ayrı salonda iki gün boyunca devam eden oturumlarda ulusal ve uluslararası arenadan 200’ü aşkın konuşmacı ve panelist sahne aldı. Dijital ekonominin sebep olduğu yıkıcı dönüşümün mercek altına alındığı oturumlar 4 binin üzerinde katılım ile ilgiyle takip edildi.

“REkonomi ile yenilikçi bir yaklaşımı kucaklıyoruz”

Dijital teknolojilerin ekonomiyi ve sosyokültürel yapıyı derinden etkilediği bir çağda yaşadığımızı kaydeden BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, Bilişim Zirvesi’17 açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu dönüm noktası sadece ekonomik düzeni değiştirmekle kalmıyor; toplumunun iş yapma biçimlerini, insan ilişkilerini değiştirip, yerine kendi düzenini, kendi ilişki biçimlerini ve kendi dünya görüşünü yerleştiriyor. Yani ya dijital ekonominin bir parçası olacaksınız ya da dinozorlaşacaksınız!”

Türkiye'nin uluslararası rekabet yolunda da tek çıkış noktasının yüksek teknoloji temelli üretimden geçtiğini hatırlatan Göçe, "Dijitalleşme ile Endüstri 4.0 dalgasının ardından atılan, dijital ekonominin yıkıcı ve yenilikçi temelleri; REkonomi ile ayaklarımızın önüne seriliyor. Sözcük ve söylemde bir yeniliğe daha adım attığımız, hafızamıza bir yenisini kattığımız bu paylaşımda yani ‘REkonomi’ kelimesinde pek çok yaklaşımı kucaklıyoruz " dedi.

Bilişimin sunduğu olanaklarla kamuda bürokrasinin azaltılması, iş ve işlemlerin kısaltılması konusunda Bakanlık olarak yoğun çalışma yaptıklarını ifade eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, yapılan çalışmaları şöyle özetledi: "Kamudaki iş ve işlemleri tanıyarak gereksiz olanların ayıklanması, diğerlerinin de tamamen elektronik ortama taşınması için kapsamlı bir çalışmamız var. Bu çalışmaya bağlı olarak elektronik belge yönetim sisteminin kamunun tamamında hayata geçirilmesini yakın dönemde tamamladık. Kamu kurumları arasında ve özel sektördeki taraflarla belge alışverişini kayıtlı elektronik postalar üzerinde yapmayı sağlayan elektronik belge yönetim sistemini kullanıma aldık. Yine kamuda özellikle ve öncelikle vatandaşa dokunan hizmetlerin e-devlet platformuna taşınması çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız, vatandaşlarımızın bütün işlemlerini e-devlet üzerinden yapabilmesini sağlamak."

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 ihracat hedefi

Bilişim sektörünün ihracat hedeflerine ulaşmak için kritik rol oynayacağını kaydeden Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı olan Milletvekili Rifat Sait, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunuyor. Türkiye'nin önünün açılması için yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu ihracat hedefinin gerçekleştirilmesinde bilişimin önemli bir dinamo olduğunu düşünüyorum. Bu dinamonun başarılı ve etkin olması için ise yerli ve milli olması gerekiyor. Yerli ve milli bir bilişim sektörü, ihracat hedeflerimize ulaşmada dinamo görevi üstlenecektir." dedi.

"Yerli ve milli anlayışını savunmayla sınırlı tutamayız"

Teknolojik gelişmelerin sağlıklı bir şekilde devam edilmesi için ülkelerin bilgi teknolojileri ve iletişim altyapısının sağlam ve güvenilir olması gerektiğine dikkat çeken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Mobil internet iletişim teknolojisindeki artış, beraberinde daha fazla veri kullanımını da getirmiş durumda. Bilişim sektörünün ülkelerin geleceğindeki yerini göz önünde bulundurarak hepimizin, yani üreticilerin, vatandaşların ve kamu kurumlarımızın yerlilik ve milliliğe ayrı bir önem vermesi gerekmekte. Kritik alanlarda daha da dikkat edilmesi gereken bu konuyu hassasiyetle ele alıp çalışmalarımıza bu bilinçle devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Yerli ve milli üretimin sadece savunma sanayisinde değil, dijital iletişimde de gerekli olduğunu vurgulayan Sayan, "Dijital teknolojilerin geliştirme süreçleri içerisinde yer almadığımız takdirde, hala var olan birçok kültürel ve sosyal değerimizi de yitireceğiz. Yerli ve milli üretime ihtiyaç duyduğumuz doğru, ancak bu sadece savunmayla sınırlı kalmamalı. Bizim, iş modellerimizi kendimize has niteliklerimizi kaybetmeden hayata geçirmemiz gerekiyor. Niceliğin bütün hayatı kuşattığı bu çağda, kaybetmememiz gereken nitelikleri unutmamalıyız." diye konuştu.

Dijital ekonominin yol haritası çizildi

İnternet ve mobil teknolojilerin fitilini ateşlediği dijital dönüşümün bir adım ötesinde dijital ekonomi var. IoT, endüstri 4.0, M2M, yapay zekâ, artırılmış sanal gerçeklik, analitik, bulut gibi yeni teknolojiler sayesinde bağlantılı ve akıllı dijital ekonominin temelleri atılıyor.

Bilişim Zirvesi'17 “Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi – REkonomi Başlıyor!” ana temasıyla bireyler, şirketler ve ülkeler için kaçınılmaz hale gelen dijital ve akıllı yepyeni bir ekonomi modelini tüm dinamikleriyle tasarlayıp, kurgulayıp kamuoyunun gündemine getirdi. Dijital ekonominin temellerini oluşturan fikirler, tasarımlar, modeller, deneyimler, hedefler ve hayaller iki gün boyunca Bilişim Zirvesi'17'de sahne aldı.

2018 yılında 18. Bilişim Zirvesi

2018 yılında gerçekleşecek olan 18. Bilişim Zirvesi’nin ana temasının “Duvarın Ardı – Behind the Wall” olarak belirlendiği kısa bir video ile açıklandı. Bu yıl “Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi” ana çatısı altında REkonomi girişi yapan Bilişim Zirvesi “Duvarlar yıkılırken altında kalmayın, önümüzdeki yıl sizlere duvarın ardındakileri de göstereceğiz.” vurgusunu yaptı.

Bilişim dünyası, Lösemili çocuklar için origami yaptı

Bilişim Zirvesi'17, bu yıl LÖSEV’in kuruluş yıldönümü ve “Lösemili Çocuklar Haftası” tarihleriyle aynı dönemde gerçekleştirildi. Bu kapsamda LÖSEV ve Japon Kültür Enformasyon Merkezi ile iş birliği yapan Bilişim Zirvesi, etkinlik boyunca “Origami ile Turna Kuşu” projesine OCTOPOD sponsorluğunda imza attı.

Bilişim Zirvesi ve Octopod sponsorluğunda gerçekleşen proje sayesinde zirve boyunca “Lösemili Çocuklar Haftası”na vurgu yapıldı ve bu konudaki farkındalık arttırıldı. Beklenenin üzerinde ilgi alan “Turna Kuşu” projesinde 1000’in üzerinde katlama yapıldı. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey ve BTK Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan da BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe ile beraber origamik turna kuşu katlayarak LÖSEV’e destek oldular.