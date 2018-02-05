PTT Messenger, Başbakan Binali Yıldırım'ın Afrin Zeytin Dalı Operasyonu'nu takip amacıyla sınır hattına bağlandığı uygulama oldu. Canlı yayında kullanılan PTT Messenger, birçok kişinin araştırdığı konu oldu. Peki, PTT Messenger nedir? İşte, uygulama hakkında bazı bilgiler

PTT Messenger, resmi iletişim uygulaması olarak dikkat çekiyor. İşte, PTT'nin internet sitesi üzerinden yapılan tanıtım; PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir. Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır. PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır. PttMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir. PTT MESSENGER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ