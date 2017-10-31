Prof. Dr. Edhem Eldem, College de France Kürsüsü’nde

1530’da Fransa Kralı I. François tarafından kurulan College de France, tarihte pek benzeri olmayan eğitim ve araştırma yaklaşımıyla akademik çevrelerde ayrıcalıklı bir konuma sahip. “Bilimi yapılırken öğretmek” ilkesine dayanan bu kurum, alanlarında üstün başarı elde edenlerin araştırmalarına devam ederken birikim ve çalışmalarını kamuya açık konferanslarla geniş bir kitleyle paylaşmalarına imkân veriyor. Prof. Eldem, 21 Aralık’taki açılış konferansından sonra ocak ve şubatta College de France’da “Batı’nın karşısında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye” konulu konferans dizisine başlayarak araştırmalarını sürdürecek.

6 KÜRSÜDEN BİRİNİN SAHİBİ OLDU

Kurumun altı uluslararası kürsüsünden birinin sahibi olan Prof. Eldem, dünyanın bu önemli eğitim ve araştırma kurumlarından birine seçilmiş olmanın “büyük bir onur” olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kurumun yapı ve kürsü dağılımına bakıldığında, beni ilgilendiren ve işbirliği imkânı bulunan birçok alan mevcut. Osmanlı topraklarında arkeoloji ve müzecilik konusuyla bağlantılı olan da var.”

GEÇMİŞİ 500 YILLIK

College de France’ın kürsüleri sosyal, beşeri ve temel bilimleri kapsıyor. Matematik ve sayısal bilimler, fizik ve kimya, yaşam ve beşeri bilimler, tarih ve edebiyat başlıkları altında toplanan bu kürsüler, kalıcı değil, sahiplerinin görev süresiyle sınırlı. Türkiye’den daha önce İTÜ’den Prof. Dr. Celal Şengör, 2004-2005’te “Tektonik” konusunda bir yıllık davet edildi. Prof. Eldem’in Türkiye’den ilk defa seçildiği beş yıllık uluslararası kürsüler, College de France’a uzun süreli kazandırılmak istenen, Fransa dışında bulunan kendi kurumlarını terk etmek istemeyen bilim insanlarına ayrıldı. Neredeyse 500 yıllık bir geçmişe sahip bir kurumun tarihinde yüzlerce iz bırakmış kişi var.

MUTLU ÇOCUK YETİŞTİRMENİN 10 YOLU

Prof. Dr. Nebi Sümer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü hocası. Çocuklar için en kritik dönem olan ilk üç yılda ailelere “top 10” listesi hazırlamış. Prof. Dr. Sümer’e göre işte mutlu çocuk yetiştirmenin 10 yolu:

- Eşin ve çevrenle ilişkini düzenle. Çocuğa verilecek hayat boyu kullanılan ve hiç eskimeyen en muhteşem hediye; mutlu, huzurlu, kavgasız bir aile iklimidir.

- Farklılıklarını kabul et, değiştirmeye zorlama, gelişmesine yol aç, engelleri kaldır.

- Etrafı keşfetmesi için ona güvenli üs, sağlam sığınak ol. Onunla beraberken dikkatin kendinde değil, onda olsun.

- Hislerini doğru anla, yerinde ve zamanında ihtiyacına cevap ver, koşulsuz sev ve yardıma hazır olduğunu hisset.

- Yakınlıktan zarar gelmez ama üstüne kapanma, oyununu kesme. Sabırlı olmayı, beklemeyi, saygı duymayı ve gerektiğinde zevki erteleyebilmeyi öğret.

- Durduk yere bağırma, her hataya ceza yapıştırma. Kendi hislerini anlaması ve geleceğini öngörebilmesi için ona düşünme, değerlendirme fırsatı ve zamanı ver.

- Her davranışına bir niyet atfetme. Çocuğun olumsuz davranışlarını, sevmediğin huylarını onun karakteri ile açıklar, her yanlışında bir kasıt ararsan güvenini kaybedersin.

- Suçlama ve utandırma. Erken yaşta suçlanan ve utandırılan çocuğun en çok özsaygısı zarar görür, iyilik karşısında ezilir, kötülük karşısında suçlanır.

- Gereksiz yere övme, asla yerme. Başarıyı ödüllendir, takdir et, ama çocuğu göklere çıkarıp, yüceltip, onu ne oldum delisi yapma.

- En değerli varlığını yabancı gibi başkasına şikâyet etme. Verdiklerin için onu borçlu hissettirme. Özel, bağımsız ve eşit olduğunu hissetsin.