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    Polonya'ya giden Erdoğan'a bandodan sürpriz

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 14:01 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından resmi törenle karşılandı. İki cumhurbaşkanının karşılama töreninde yer alan bazı ülkelerin büyükelçilerini selamlamaları sırasında askeri bando Dede Efendi'nin 'Ey büt-i nev eda' isimli eserini çaldı.

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen karşılama töreninde Duda ve Erdoğan, heyetlerini birbirine takdim etti. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini anlamalarının ardından Türkiye ve Polonya milli marşları çalındı. Erdoğan ve Duda, tören kıtasını denetledi. Erdoğan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki cumhurbaşkanı daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi. İki cumhurbaşkanının karşılama töreninde yer alan bazı ülkelerin büyükelçilerini selamlamaları sırasında askeri bando Dede Efendi'nin 'Ey büt-i nev eda' isimli eserini çaldı.




    Etiketler: son dakika , banndo , cumhurbaşkanı erdoğan , cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan , polonya ziyareti
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