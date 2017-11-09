Polonya Sağlık Bakanlığı'ndan ilginç seks önerisi

Bakanlığın Youtube'a koyduğu 30 saniyelik eğitim videosunda, üreme dinamiklerinden kaçınılıyor. Başta, mutlu bir şekilde marul ve havuç yiyen 10'dan fazla tavşan görülüyor. Dünya Bankası'na göre ülkedeki doğum oranının kadın başına üç çocuk olduğu ülkede bu oran 2015 itibariyle 1.32'ye düştü ve geçen yıl ilk kez ölenlerin sayısı, doğanları aştı.

Polonya Ulusal Sağlık Programı'nın tavsiyesi ise, tıpkı tavşanlar gibi rahatlamak, sağlıklı yemek, egzersiz ve daha sonra tavşanlar gibi üremek.

Videoda anlatıcı da "Anne-baba olmak istiyorsanız, tavşan örneğini izleyin" diyor.

BBC Türkçe'nin Times gazetesinin haberinden aktardığına göre, videoda piknik yapan, birbirine aşık bir çift sadece üç saniye görülüyor. Daha sonra kadın erkeğin elini okşuyor ve piknik sepetlerinde de bir tavşan olduğu görülüyor.

Haberde görüşlerine yer verilen Polonya Dil Konseyi'nden Jerzy Bralcyk ise "Bu ölümcül bir fikir. Çünkü Leh dilinde tavşanlar ve ürüme arasında çok olumsuz bir bağlam var" diyor.

Sağlık Bakanlığı ise 'kimseyi rahatsız etmeyecek ve basit gözükmeyecek bir şekilde' konuyla ilgili farkındalığı artırmak istediklerini söyledi.