Polis alımı başvurusu için son hafta! Polis Akademisi'nden uyarı!

Polis alımı başvurusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kolluk kuvvetlerinde görev yapmak isteyen on binlerce genç, Polis Akademisi Başkanlığı'nın açtığı süreci takip ediyor. Polis alımı başvurusu ile akademinin mülakatına katılmak isteyen vatandaşlar, bu işlemin nasıl yapılacağını sorguluyor. İşte, polis alımı başvurusu için gereken belgeler ve koşullar hakkında detaylı bilgiler

POLİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi Başkanlığı adayların başvurusuna açılacak başvuruyla ilgili detayları yayımladı;

21.Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (10.000) erkek, (1.000) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın aday olmak üzere toplam (13.000) aday asıl olarak alınacaktır.

POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 25 Eylül (dahil)-06 Ekim (dahil) 2017 tarihleri arasında saat:17:00’a kadar https://sinav.pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

ÖN LİSANS MEZUNU ADAYLAR ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS MEZUNU ADAYLAR ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU KILAVUZUNUN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKADEMİDEN POLİS ADAYLARINA ÖNEMLİ UYARI

Polis Akademisi Başkanlığı, polis alımı başvurusu yapacak olan adaylar için diploma uyarısında bulundu. İşte, akademinin yapmış olduğu o uyarı;

Lisans mezunu adayların eğitim düzeylerine göre başvuru yapmaları gerekmektedir. Lisans mezunu olan adaylar (önlisans diplomaları olsa dahi) önlisans mezunu olarak başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Halen lisans öğrenimine devam etmekte olup başvuru tarihleri itibariyle mezun olmamış/olamamış adaylar önlisans diplomaları ve önlisans için yeterli puanları bulunması halinde diğer şartları taşımak kaydıyla önlisans üzerinden başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILMALIDIR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 75.00 TL (Yetmiş beş) 25 Eylül 2017 saat 09:00’dan 06 Ekim 2017 saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “21. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir.

Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “21.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

BAŞVURU İÇİN BOY VE KİLO KOŞULU NEDİR?

Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.

Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.