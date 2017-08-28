Son dakika... PKK'lı teröristler ağaca bağlayıp öldürdüler

Alınan bilgiye göre, ilçenin Saydamlı Mahallesi Dokuzkat mezrasında yol kesen teröristler, Ramazan Mula'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Teröristler, araçtan indirdikleri Mula'yı yola yakın bir yerde ağaca bağlayarak silahla öldürdü, ardından aracı ateşe verdi.

Yolda yanmış aracı gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından Mula'nın cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Mula'nın kardeşinin Yenişehir ilçesinde bekçi olarak görev yaptığı, aracın da kardeşine ait olduğu öğrenildi.

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