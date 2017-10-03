PISA’dan objektif sınav için 3 öneri

“Sınav kâğıtlarını okuyacak kişileri iyi eğitin, tarafsız olması için öğrencilerin isimlerini iyi saklayın ve birden fazla kişinin bu puanlamaları yapmasını sağlayın.”

FORMÜLÜ EZBERLİYOR AMA PROBLEM ÇÖZEMİYORLAR

Schleicher, eğitimcilere Türk öğrencilerin kısa ve basit soruları iyi çözdüğünü ancak karmaşık problemlerde zorluk yaşadığını anlatırken, “Türk öğrenciler bir matematik formülünü yazıyor ama bu formülü matematik problemini çözmede kullanmakta zorlanıyor” diyerek önemli bir sorunu da dile getirdi. OECD ülkelerinin birçoğunda açık uçlu soruların yanı sıra sınavlarda kompozisyon istendiğini de vurgulayan Schleicher, bazı ülkelerin mülakat bile yaptığını söyledi.

LİSEYE GEÇİŞ İÇİN MODEL ÖNERİSİ BUGÜN MEB’DE

Öte yandan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi liseye geçişte kullanılacak modelle ilgili 9 bin kişiden aldığı önerileri de bu toplantıda gündeme getirdi. ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe gibi Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden akademisyenin, sivil toplum kuruluşları temsilcisinin, öğrenci ve velilerin görüşleriyle oluşturulan yeni model bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) sunulacak. Bu çalışmada “Sizce yeni sistem nasıl olmalı?” sorusuna cevap arandı. Bütün katılımcılar liseye geçişte çocuğun beceri, yetenek ve ilgi alanlarının etkili bir rehberlik ve yönlendirmeyle belirlenmesi gerektiği görüşünde birleşti. İşte binlerce kişiden ortaya çıkan 3 sonuç:

1- Özel okullar kendi kabul kriterlerini belirlesin. Ya tek başına sınav ya da mülakat gibi başka kriterler ekleyerek öğrenci alsın.

2- Devlet fen, sosyal bilimler ve proje okulları sınavla öğrenci alsın. Bu sınavın yüzde 20’si açık uçlu sorulardan oluşsun.

3- Anadolu, meslek ve imam hatip Anadolu liselerine adrese dayalı sistemle öğrenci yerleştirilsin.