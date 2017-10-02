Photoshop yasağı manken yasanın devamı

Fransa Meclisinde mayıs ayında kabul edilen ve kamuoyunda photoshop yasağı olarak bilinen, ticari amaçlı tüm fotoğraflarda uygulanan rötuşların tüketiciye bir not ile bildirilmesi uygulaması başladı.

Düzenlemeye göre, ticari amaçlı herhangi bir katalog, ilan, gazete veya dergide yer alan fotoğraflarda rötuş amaçlı yapılan her türlü müdahale ve değişiklik, bir uyarı notu ile tüketiciye bildirilecek. Uygulama özellikle moda, reklam ve pazarlama sektörlerini hedef alıyor. Buna göre, ilanlarda kullanılan insan figürü ve silüetinde yapılacak her türlü değişiklik, tüketiciye bildirilecek. Düzenleme insan yüzünü kaqsamıyor.

Uygulama, moda dünyasına yönelik daha önce çıkarılan sıfır beden ve anoraksiya karşıtı ‘manken yasasının’ bir devamı. İhlali durumunda 3 bin 700 eurodan ve onbinlerce euroya ulaşan cezalar uygulanacak.