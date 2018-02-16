Özel okullarda erken kayıt dönemi başladı... Seçim yaparken bunlara dikkat!

Özel okullar için erken kayıt döneminin başlamasıyla birlikte veliler de hareketlendi. Çocuğu için en iyi ve bütçesine uygun bir okul arayan anne babaların arayışı başladı. Ancak bazı veliler, okul seçerken nelere dikkat etmesi gerektiği noktasında kararsız kalıyor. Velilere bazı önerilerde bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, “Sadece okulun akademik başarısına bakmak doğru değil” diyor. Dal’ın önerileri şöyle:

KÜÇÜK YAŞ GRUBU İÇİN EN İYİSİ EVE YAKIN OLAN OKUL

Öncelikle ailenin sosyo-ekonomik duruma uygun bir okul tercih etmesi gerekiyor. Çünkü eğitim uzun bir süreci kapsıyor. Küçük yaşlardaki öğrenciler için en iyi okul eve yakın olandır. Özellikle büyükşehirlerde trafiği de dikkate almak gerekiyor. Bu noktada eve en yakın minimum beş okul belirleyip ardından bunların fiziki yapısının gezilip görülmesini öneriyoruz. Okulun konferans salonu, laboratuvarı, sınıfları mutlaka gezilmeli. Eğitim kadrosundan idarecisine, okulda uygulanan müfredata ve özel programlarına kadar birçok konuda bilgi edinmek gerekiyor. Kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler için sunulan kulüp çalışmalarının incelenmesi lazım.

İYİ VE MUTLU BİR İNSAN YETİŞTİRECEK ORTAM ARANMALI

Özel okulların en önemli özelliği çocuğun özel yeteneklerini, güçlü olduğu, kabiliyetinin yoğun olduğu alan ne ise onu ortaya çıkarmaktır. Okul seçerken de bunları geliştirecek imkanları var mı diye araştırmak lazım. Bu noktada çevreden duyulanlarla hareket edilmemesini öneriyoruz. Çünkü bunlar gerçekten veliyi yanıltıcı sonuçlar doğurabiliyor. İyi ve mutlu bir insan yetiştirecek bir ortam arayışı içinde olmak gerekiyor. Okulların sınav başarısına odaklanmak yerine gerçekten çocuğun mutlu olabileceği ortamı araştırmak lazım. Çünkü eğitim, hayata hazırlamaktır. Bunun için de okulun sınav ortalaması tek gösterge değil. Tabii ki sınavlara da hazırlayacak ama tek kriter değil, diğerleri daha önemli. Genel olarak önerimiz tercihlerin biraz kendisini ispatlamış okullardan yana kullanılması. Çünkü bazı yeni kurumların vaatlerini gerçekleştirmekte zorlandıklarını, bazen de finansal sıkıntılar yaşadıklarını görebiliyoruz. Bir de mümkünse okulun sahibini tanımak, kişiliği ile ilgili bilgi sahibi olmak da önemli. Çünkü bu da velilere okul kültürüyle ilgili değerlendirme yapma imkanı sağlayacaktır.

ÖĞRETMEN DEĞİŞİMİNE DİKKAT!

Okulun bahçesi, spor faaliyetleri için oluşturulan alanlar, kütüphane (kütüphanede kitap olup olmadığı kontrol edilmeli) sınıfların aydınlatması, laboratuvarlar ve öğretim kadrosu çok önemli. Öğretmen değişikliği çok yüksek olan kurumlarda sağlıklı bir ortam oluşmuyor. Tabii ki öğretmenlerde değişiklik olabiliyor ama bu, yılda yüzde 20’yi geçiyorsa orada sağlıklı bir yapı olduğunu söyleyemeyiz.

ERKEN KAYIT AVANTAJLARINDAN FAYDALANIN

Şu dönemde sunulan erken kayıt ve bursluluk sınavı avantajlarından faydalanmak gerekiyor. Çünkü kurumlar hem başarılı öğrencileri bünyesine katmak istiyor, hem de başarılı ve maddi imkanları kısıtlı öğrenciler için bir fırsat doğmuş oluyor. O nedenle bu imkanların değerlendirilmesi önemli. Ayrıca, daha sonra velinin çocuğunu göndermek istediği okul kontenjanını doldurmuş olabilir ve okul bulmakta sorun yaşanabilir. Ama erken kayıtlarla bu durumun önüne geçilebilir.

E-OKUL’A KAYIT YAPILANA KADAR VAZGEÇİLEBİLİR

Erken kayıt avantajından faydalanan aileler daha sonra fikrini değiştirirse, öğrencinin kaydı haziran ayında e-Okul’a işlenene kadar başka bir kuruma çocuğunun kaydını yaptırabilir. Bu noktada herhangi bir sorun yaşanmaz, maddi bir zarara da uğranmaz. Ama öğrencinin kaydı e-Okul’a işlenmişse ve veli bundan sonra fikrini değiştirirse kurumun yüzde 10 oranında bir kesinti yapma hakkı var. Bunun dışında herhangi bir maddi kayıp söz konusu değil. Tabi daha sonra vazgeçilirse, daha fazla kesinti yapılıyor.