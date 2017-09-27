Özel okullar ‘liseye geçiş’ yolu arayacak

TEOG’un kaldırılmasının ardından özel okullar da nasıl öğrenci alacağını belirlemek için yol haritası çizmeye çalışıyor. Bu amaçla” Bahçeşehir Koleji Eğitim Liderleri Liseye Geçiş Sistemleri Değerlendirme Çalıştayı” düzenleniyor. 30 Eylül’de Antalya’da yapılacak çalıştay, Bahçeşehir Koleji’nin 101 kampusundan yöneticiler, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) akademisyenleri ve eğitimcilerin katılımıyla gerçekleşecek.

Çalıştayda, liseye geçişte kaldırılan TEOG’un yerine öğrenci yerleştirmelerinde izlenmesi gereken yol tartışılacak. Bahçeşehir Üniversitesi Basın ve İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı Turgay Polat’ın moderatörlüğünde düzenlenecek etkinlikte konuşmacı olarak BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Hacettepe Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, BAU Washington D.C. Kurucu Rektörü ve BAU Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Sinem Vatanartıran ile Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan yer alacak. OECD PISA Direktörü Andreas Schleicher ise çalıştaya video linkle katılacak.

Bahçeşehir Koleji’nin 48 ilde bulunan 101 kampusundan yönetici ve eğitimcilerin katılacağı ‘Eğitim Liderleri Zirvesi’ kapsamında düzenlenecek çalıştayda liseye geçiş sistemlerinin dinamikleri, okulların kendi öğrencilerini seçerken izleyecekleri yöntemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunulacak. Ardından, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin katılacağı ‘Liseye Geçiş Sistemleri Değerlendirme Çalıştayı’ adıyla toplantı düzenlenecek. BAU’dan Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Prof. Dr. Ali Baykal, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Doç. Dr. Hünkar Korkmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gölge Seferoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Süleyman Doğan ve Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan’ın katılacağı toplantı sonrası hazırlanacak rapor, Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacak.

Dr. Özge Aslan, yeni liseye geçiş sisteminde, Bahçeşehir Koleji’nin bu konuda izleyeceği yolla ilgili şu bilgileri verdi:

“Öteden beri TEOG sisteminin öğrencinin bilgi, beceri, yetenek ve ilgi alanları açısından doğru liselere geçişte yetersiz olması nedeniyle kaldırılması gerektiğini savunuyoruz. Merkezi ortak sınavlar, öğrencinin Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinin okuldaki sınavlarının birinin yerine geçen sınavlardan oluşuyordu. TEOG sisteminde binlerce birincinin çıkması, bu sistemin ölçme ve değerlendirme açısından yetersizliğini ortaya koyuyordu. Liselere geçiş sisteminde sınavla birlikte öğrencilerin sosyal beceri faaliyetlerinin de ölçülmesinin daha sağlıklı bir ölçme değerlendirme yöntemi olduğunu düşünüyorum.

‘AKADEMİK VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİ TAKİP EDİYORUZ’

Bahçeşehir Koleji olarak, öğrencilerimizi yalnız çoktan seçmeli sınavlara hazırlamakla kalmıyor onları bir üst eğitim kurumuna yeterli donanımlarla taşımak bilinciyle hareket ediyoruz. Onların üst düzey bilişsel becerilerinin gelişimini destekleyecek ders içi ve dışı çalışmalara ağırlık veren bir öğretim programı uyguluyoruz. Bu amaçla uyguladığımız öğretim modelleriyle öğrencilerimizi çok yönlü bireyler olarak yetiştirirken, akademik ve sosyal gelişimlerini de takip ediyoruz.

Her öğrencimizin yaptığı proje çalışmaları, aldığı sertifikalar, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği dereceler, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine ait portfolyolarını ‘Sosyal Takip Sistemimiz’le oluşturuyoruz. Bahçeşehir Koleji’nde eğitim içeriklerimizle öğrencilerimizin hem akademik hem sosyal gelişimlerini takip ediyor, bu sayede keşfederek ve yaşayarak öğrenmenin yolunu açıp akademik anlamda da yoruma ve uygulamaya dönük çalışmalarımızla onları desteklemeye devam ediyoruz. Bilim temelli güçlü akademik programımızı açık uçlu soruların da yer aldığı Bahçeşehir Performans İzleme ve Süreç Analizi Uygulaması (B-PİSA), Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS), ders içi ve ders dışı takip programımız ve hafta sonu çalışmalarımızla sürdürüyoruz.

‘YARATICI OLMALARI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNEBİLMELERİ GEREKİYOR’

Öğrencilerimizin hızla değişen ve gelişen dünyamızda geleceğin bir parçası olabilmeleri adına bugünün ve geleceğin sorunlarına çözüm üretebilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetişmeleri gerekiyor. Bu anlayış doğrultusunda Kişiye Özgü Öğretim Modeli, STEM+A, Yabancı Dil Eğitimi, Master Junior Programı, Sosyal Takip Programı (STP), BK Kariyer Merkezi, Mentorluk gibi öncü eğitim uygulamalarıyla dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanan eğitim anlayışının Türkiye’de öncülüğünü yapıyor, dünya eğitim sektörüne de örnek olan eğitim modellerini uyguluyoruz.

Uyguladığımız tüm yenilikçi eğitim modellerimizde olduğu gibi liseye kabul sistemimizde de 2016–2017 eğitim öğretim yılında sınavsız geçiş sistemine örnek teşkil edecek şekilde Türkiye’de ilk defa Apply Fen Tek uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulama doğrultusunda öğrenciler; Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’ne kişisel hedefleri, projeleri, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları içeren portfolyoları ve öğrenci mülakatları üzerinden yapılan değerlendirmeyle kabul edildi. Bu uygulamanın benzeri bu yıl Bahçeşehir Koleji Anadolu ve Fen Liseleri’miz için de uygulanacak. Bu nedenle derslerimizde öğrencilerin kendilerini doğru ve yeterli ifade edebilmeleri adına etkili iletişim becerileri, sunum becerileri ve mülakat tekniklerini geliştiren çalışmalara da yer veriyoruz.”