MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Orman yangınları için ‘yeni bir Avrupa gücü’ istedi

    Orman yangınları için ‘yeni bir Avrupa gücü’ istedi

    AA
    20 Ağustos 2017 - 10:58Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 10:59

    Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, Avrupa’da yangınlarla mücadele için yeni bir güç kurulmasını istedi. Hulot, son dönemde orman yangınlarıyla sarsılan Korsika Adası’nda incelemelerde bulundu.

    BURADA yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede Avrupa’nın kaynaklarının ortak kullanımı ve özellikle havadan müdahale araçları konusunu düşünmeleri gerektiğini kaydeden Hulot, Fransa’nın orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan hava gücünün yeterince iyi olduğunu ancak eskidiğini ifade etti. Bakan Hulot, “Geleceğe baktığımızda, bir Avrupa çözümü en iyisi” dedi.
    Bu alanda yapılacak yatırımların büyük yatırımlar olacağına dikkati çeken Hulot, sorunların Avrupa’da beraber çalışılarak çözülebileceğini ve bu kapsamda ‘yeni bir Avrupa gücü’ kurulması gerektiğini söyledi.
    Fransa’nın güneyinde ve Korsika’da yazın başından beri yaklaşık 9 bin hektar alan zarar görmüş, bu bölgelerde yaşayan pek çok vatandaş tahliye edilmişti. Avrupa’nın güneyindeki diğer ülkelerde de bu yaz sık sık orman yangınları yaşanmıştı.

    Orman yangınları için ‘yeni bir Avrupa gücü’ istedi

    Orman yangınları için ‘yeni bir Avrupa gücü’ istedi

    Orman yangınları için ‘yeni bir Avrupa gücü’ istedi

    Etiketler: FRANSA , orman yangını , Korsika , AB , Nicolas Hulot
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri