Öğretmenlere ‘Robotik Kodlama’ eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle robotik kodlama alanında çalışma yapan 12 ilçeden 6 ortaokul ve 6 lise belirlendi.

Avrupa Birliği ile ortak finanse edilen ‘Türkiye’de iklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı’ eğitim faaliyetleri çerçevesinde Kocaeli Bilim Merkezi’nde verilen eğitimlere 24 gönüllü öğretmen katıldı. Proje’nin iklim ve bilim faaliyetleri kapsamında, İleri Robot Setleri eğitimleri 17-18 Ocak ve 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’nde toplam 4 oturumda gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle robotik kodlama alanında çalışma yapan 12 ilçeden 6 ortaokul ve 6 lise belirlendi. Toplam 12 okuldan ikişer öğretmen olmak üzere 24 öğretmen Endüstri 4.0 Laboratuvarı’nda 20 saat eğitim aldı. Yapılan eğitimlerle, yerel düzeyde iklim değişikliği alanındaki kapasite geliştirme ve teknolojik çözümler sayesinde Kocaeli’ndeki iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmak ve Kocaeli’nin ‘İklim Dostu’ olma hedefine ulaşılması planlanıyor.

Kocaeli Bilim Merkezi tarafından düzenlenen eğitimlerde katılımcıların Robotik dünyasıyla tanışmaları sağlanıyor. Her yaş grubuna uygun farklı robot türlerini, bunların kurulumunu, mekanik ve elektronik tasarım, proje tasarlama, program kodlama yöntemlerini anlamaları konusunda eğitimler veriliyor. Robotik kodlama eğitiminde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, amaca uygun hareketli objelerin ve robotların tasarlanması, yarışmalar için amaca uygun değişik türlerde robotların inşa edilmesi gibi kazanımlara uygun belirli konulara değiniliyor.

Eğitim alan öğretmenlerin, öğrencilerine bu eğitimleri vererek ‘çarpan etkisi’ oluşturmaları bekleniyor. Proje kapsamında yapılan eğitimlerden sonra eğitimlere katılan her okuldan 10 ila 25 öğrencinin birlikte çalışmasına izin veren Robot Eğitsel Ana Set, Robotik Eğitim Uzatma Seti, Yenilenebilir Enerji Eğitimi Uzatma Seti, laptop ekipman ve malzemeler sağlanarak Çevre ve İklim laboratuvarı oluşturulacak. Böylece 300 öğrenci proje kapsamında eğitim alacak.

Seçilen ortaokul ve liselerde 3 ay süreyle verilen eğitimlerden sonra, öğrenciler arasından ekipler oluşturularak benzersiz Robot ve Yazılım çalışmaları yapılacak. Okullar tarafından oluşturulacak takımlar, Çevre ve İklim Değişikliği temalı ‘İklim ve Bilim’ yarışmasına katılarak Robo-Fest'te yarışacak. Öğrenciler zaman ve tasarım gibi bazı kriterlere göre derecelendirilecek. Yarışmaya katılan robotlar belli bir süre Bilim Merkezi'nde sergilenecek. Daha sonra öğrenciler tarafından oluşturulan buluşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan çocuk şenliklerinde sergilenecek. Üretilen projeler arasında jüri tarafından faydalı görülen projeler ödüllendirilecek. Yarışmaya katılan robotlar belli bir süre Bilim Merkezi'nde gösterilecek.,