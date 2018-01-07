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    Öğretmen emeğiyle rengârenk okul

    Esra ÜLKAR
    07.01.2018 - 00:42 | Son Güncelleme:

    TÜRKÇE sınıfının bir duvarı şairler ve dizelerle, okul bahçesi ise yere çizilmiş oyunlarla kaplı.

    Bahçenin duvarları öğrencilerin elleriyle çiçek açmış. ‘Zeka ve akıl oyunları’ sınıfında satranç, mangala gibi oyunlar var. Bingöl Göltepesi Yeni Yerleşim İlk ve Ortaokulu’nun öğretmenleri, öğrencileri için rengârenk bir okul yarattı.

    Okulda her öğretmenin sabit bir sınıfı var. Ders matematik ise öğrenciler o öğretmenin sınıfına, Türkçe ise o dersin sınıfına gidiyorlar. Okulun yeni atanan Türkçe öğretmeni Süleyman Demirci, sınıfına renk katmak istedi ve diğer öğretmen arkadaşlarıyla birlikte ‘şairler sokağını’ hazırladı.

    Mehmet Akif Ersoy’dan Nazım Hikmet’e, Mevlana’dan Yunus Emre’ye birçok şair ve yazarın tanıtıldığı duvarın altına bir de bank yerleştirildi. ‘Göğe bakma durağı’ öğrencilerin kitap okuma noktası oldu. Demirci, “Her görüşten şairi bir araya toplayıp kardeşlik, birlik mesajı vermek istedik. Resimleri görsel tasarım öğretmeni Beyhan Korkulutaş çizdi. Çocuklar teneffüslerde bankta kitap okuyorlar” diyor.

    Etiketler: ÖĞRETMENLER , gazetehaberleri
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