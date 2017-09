Öğrenciye de öğretmene de veliye de Türkçe mesajı

YENİ eğitim-öğretim yılına başlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Ünsal, mesajında şöyle dedi: “Yeni eğitim-öğretim yılının sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarına ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yeni eğitim-öğretim yılında da velilerimize, çocuklarının başarıları için büyük görev düşmektedir. Çocuklarının başarılı bir dönem geçirmelerini sağlamak için fırsat buldukları her ortamda destek vermekten kaçınmamalıdırlar.

Çocuklarımız, gençlerimiz toplumumuzun geleceğidir. Onların okul ile olan ilişkilerinde her zaman yanlarında olmak, eğitimle ilgili yeni gelişmeler karşısında duyarlı olmak, Türkçemizi öğrenmelerinde ve ilgilerinin artmasında rol model olmak bütün velilerden temel beklentimizdir.

‘İKİ DİLLİ BİREY OLUN’

Sevgili öğrenciler, bir yaz tatilinden sonra yeni enerjiyle başlayacağınız başarılı bir dönem geçirmenizi diliyorum. Okuldaki akademik derslerinizin yanında Türkçe derslerine göstereceğiniz ilgi, sizlerin iki dilli bireyler olarak yetişmenize katkı sağlayacaktır. İki dilli birey olmak demek, kişinin hem sosyal alanda hem de eğitim alanında başarılı olması demektir. Güzel Türkçemizi öğrenmek sizlerin Türkiye’deki akrabalarınızla, arkadaşlarınızla daha iyi iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.”

‘HER ZAMAN YANINIZDAYIZ’

Kıymetli öğretmen arkadaşlarım, görev yaptığınız İngiltere’de sadece bir öğretmen olmanın ötesinde taşıdığınız önemli misyonunuzu tekrar hatırlatmak isterim. Bu misyona uygun olarak yürüteceğiniz eğitim-öğretim faaliyetleri çocuklarımızın topluma yararlı, ailesine ve kültürel değerlerine bağlı birer birey olarak yetişmesinde büyük önem taşımaktadır. Yapacağınız her eylem, söyleyeceğiniz her söz öğrenciler için örnek olacaktır. Çalışmalarınızda, projelerinizde müşavirliğimiz tam destekle yanınızda hazır bulunmaktadır.

Yüksek öğrenim amacıyla ülkemizden İngiltere’ye gelen öğrencilerimiz, ülkemizin insan kaynağına katkıda bulunmak, öğrenim gördüğünüz üniversitelerden edineceğiniz bilgilerle ülkemizi ve toplumumuzu daha müreffeh bir seviyeye taşımak gibi bir misyona sahipsiniz. Bu bilinçle hareket ederken ülkemizi de en iyi şekilde temsil edeceğinize şüphemiz yoktur. Öğrenim sürecinizde müşavirliğimiz her zaman sizlere destek olmak için yanınızda olacaktır.

Bu düşüncelerle yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diler, herkes için başarılı bir yıl temenni ederim.”

VİZELER SIKINTI OLDU

Londra’da 39 Türk derneği okulunda ve 30 İngiliz okulunda Türkçe dersleri veriliyor. Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, Türkçe dersleriyle ilgili ise şunları söyledi: “Bölgemizde 32 Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmenimizle yeni öğretim yılı hazılıklarını yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu yıl Türkiye’den yeni gelecek beş öğretmenimizin vize işlemleri halen devam ediyor. En geç eylül ayı sonu itibariyle 32 öğretmenimizle Türkçe derslerini tam kapasite yürütmeyi hedefliyoruz. Bilindiği gibi bölgemizdeki okullar açıldı. Ancak, Türkçe derslerinin bazı okullarda düzene girmesinde vizeler nedeniyle gecikme yaşanabilir. Velilerimizden bu konuda biraz sabırlı olmalarını rica ediyoruz.”

KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK İÇİN BURADAYIZ

KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik ise şöyle konuştu: “2017–2018 eğitim ve öğretim yılına sorunsuz başlama çabalarımız, maalesef Birleşik Krallık vizesi alınabilmesi için gereken sponsorluk sertifikalarına getirilmiş olan değişikliklerle sekteye uğramıştır. Bu sorunu çözebilmek için KKTC’de bulunan tüm ilgili taraflar hızlı ve etkili bir şekilde çalışmakta ve sonuca ulaşmak için çaba harcamaktadırlar. Önümüzdeki birkaç gün içinde öğretmenlerimizin geliş tarihleri netleşir. Bu olumsuzluğun giderilmesiyle Londra Türk Dili ve Kültürü okullarına en iyi şekilde hizmet verecek 11 öğretmenimiz görevlerine başlayacak. Bizler, uzakta yaşayan çocuk ve gençlerimize Türkçe’yi unutturmamak, vatanlarından kopmalarını önlemek, kültürümüzü yaşatmak için burdayız. İngiltere’de yaşayan Türk ailelerden de beklentimiz, çocuklarını Türk okullarına yönlendirmeleridir. Türk dili ve kültürünün öğretilmesinin yanında, öğrencilerin başarılı olacakları GCSE ve A Level sınavları kendilerine üniversiteye girişlerinde kolaylık sağlayacaktır.”