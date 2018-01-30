Öğrencinin ‘yaş sınırı’ sorununa KDK’dan çözüm

KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans programına kayıt yaptırma hedefiyle üniversite sınavına hazırlanan öğrenci, yaşadığı yaş sınırı sorununun çözümü için KDK'ye müracaat etti.

Öğrenci, başvurusunda, "ÖSYS'nin 2016 ve 2017 lisans başvuru kılavuzunda bu lisans programı için belirlediği özel şartların, genel olarak tüm üniversitelerde aynı olduğunu ancak yaş şartının çoğu üniversitede farklılık gösterdiğini" belirtti.

Buna göre, "Deniz ulaştırma işletme mühendisliği lisans programının okutulduğu devlet üniversitelerinde farklı yaş şartları arandığını" vurgulayan öğrenci, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) yaş şartı aranmadığını, KTÜ'de ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde ise aranan koşulun "21 yaşından gün almamış olma" şeklinde belirlendiğini söyledi.

Öğrenci, 2018 Ocak ayında 20 yaşında olacağı ve 21 yaşından gün alacağı için 2018-2019 eğitim öğretim yılında KTÜ ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne başvuru yapamayacağına dikkati çekerek, İTÜ'nün hiçbir yaş şartı aramazken diğer tüm üniversitelerin buna ilişkin şart koyduğunu yineledi.

Hedefinin KTÜ'yü kazanmak olduğunu belirten öğrenci, yaş şartından dolayı bu üniversiteye başvurusunun kabul edilmeyeceğini söyledi.

Başvuruda bulunan öğrenci, ilgili lisans programı için tüm üniversitelerdeki dersler aynı olmasına rağmen alım şartlarının farklı olduğuna işaret ederek yaş şartının değiştirilmesi talebinde bulundu.

Bu kişinin başvurusu üzerine KDK yetkilileri, talebi ilgili idarelere göndererek görüşmeler yaptı.

KDK'nin girişimleri üzerine KTÜ'den gelen cevap yazısında, 2018 ÖSYS kılavuzunda, deniz ulaştırma işletme mühendisliği lisans programına ilişkin yaş sınırının, 1 Temmuz itibarıyla "23 yaşından gün almamış olmak" şeklinde güncelleneceği söylendi.