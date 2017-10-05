Öğrenci işi festival başlıyor

İstanbul’un en köklü liselerini bir araya getiren ve bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan ‘Genç Bi Şenlik ‘17’ için geri sayım başladı. 46 farklı liseden 70 gencin oluşturduğu Genç Bi Şenlik Öğrenci Komitesi’nin aktif rol aldığı ‘Genç Bi Şenlik‘17’, 21 Ekim Cumartesi günü Life Park’ ta gerçekleşecek. 21 yaş üstünün katılmadığı etkinliklere öncü olan festival bu sene de büyük sahne gösterilerinin ve müzik gruplarının yanı sıra, sosyal sorumluluk, teknoloji, kültür, sanat ve spor etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Modüler Sanat Organizasyon ve Koşan Adam işbirliği ile düzenlenen festivalde, özellikle liseli gençler arasında çok sevilen ve kendi tarzlarında öncü, Gripin, Can Bonomo, Kalben, Pera, Sattas, son günlerin en popüler ismi Ezhel ve pop müziğin geç yıldızı Edis’in sahne alacak.

SOSYAL SORUMLULUK DA VAR

İnternette hazırladığı ‘Nedir?’ videoları ile kısa sürede fenomen olan Burcu Bakdur’un sunumuyla gerçekleşecek olan festival, Geekyapar ekibi ve Harry Potter fanlarını biraraya getiren Mösyö Taha’nın söyleşileriyle de renklenecek. Bu yılki festivalin ayrıca bir sosyal sorumluluk tarafı da bulunuyor. Sanatçı Haluk Levent’in genel başkanlığında organize olan ve geçtiğimiz aylarda resmiyet kazanan AHBAP platformuyla işbirliği yapan festival, Anadolu’nun birçok şehrinde yaşayan ve bugüne kadar böylesine büyük çapta bir festival izleme fırsatı bulamamış birçok genci Sarıyer Belediyesi’nin katkılarıyla ağırlayacak.