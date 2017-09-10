Oğlunu kaçırmak isteyen PKK’lı teröristlerce öldürüldü

PKK’lı teröristler, bugün saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Kemerli Köyü’ne gidip, Mehmet Salih Aslan’ın evini bastı. Birlikte oturdukları oğlu Ahmet Aslan’ı silah zoruyla yanlarına alan teröristler, evden ayrıldı. Baba Mehmet Salih Aslan da teröristlerin peşine düştü. Ancak köy çıkışında teröristler, kendilerine engel olmak isteyen Mehmet Salih Aslan’ı ensesinden tek kurşunla vurdu.



Olayı haber alan köylüler de toplanıp silah sesinin geldiği bölgeye gidince, teröristler paniğe kapılıp Ahmet Aslan’ı da bırakarak kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle güvenlik güçleri sevk edildi. Ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Salih Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Dağlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.