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    OECD’den Geleceğin Beceri Beklentileri Raporu: Her 10 çalışandan 6’sı bilgisayarla berabere

    Önder ÖNDEŞ
    09.11.2017 - 11:24 | Son Güncelleme:

    OECD, iş dünyasındaki yeni yetkinlikleri incelediği ‘Geleceğin Beceri Beklentileri Raporu’nu yayınladı. Buna göre, OECD ülkelerinde her 10 çalışandan 6’sı bilgisayarlarla aynı beceri düzeyine sahip. Sadece yüzde 13 makinelere göre daha yetkin.

    Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), geçen yıl açıkladığı Yetişkin Becerileri Raporu’ndaki (PIAAC) sonuçları dikkate alarak, çalışanlarla bilgisayarların yetkinliklerini karşılaştırdı. ‘Geleceğin Beceri Beklentileri’ raporuna göre yapay zeka ve robotik gibi alanlardaki gelişmelerle bilgisayarların kapasitesi önemli ölçüde artarken; çalışanların okuryazarlık, matematiksel beceri ve teknolojiyle problem çözme gibi temel becerileri artık bilgisayarlar tarafından da taklit edilebiliyor. Bu durumun, birçok insanı ilerleyen yıllarda işsiz bırakabileceği vurgulanan raporda, çalışanların sadece yüzde 13’ünün bilgisayarlara göre açık ara bu becerileri daha iyi kullanabildiğinin de altı çiziliyor.

    YÜZDE 62’İ KAFA KAFAYA

    OECD ülkelerindeki çalışanların yüzde 62’sinin okuma-yazma, matematiksel beceri ve teknolojiyle problem çözme gibi günlük temel becerileri, hemen hemen bilgisayarlarla aynı düzeyde. Yüzde 13 bilgisayarları geride bırakırken, geri kalan yüzde 25 ise PIAAC becerilerini günlük temel işlerinde kullanmıyor.

    ÇALIŞANLAR İŞ BECERİLERİNİ GELİŞTİRMELİ

    Yapay zeka, makine öğrenimi ve robotik gibi alanlardaki ilerleme bugün bilgisayarları, insanların becerilerini yeniden üretebilecek bir noktaya getiriyor. Çalışanların gelecek yıllarda bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeleri dikkate alarak yeni beceriler kazanması veya acilen mevcut becerilerini geliştirme kararı alması gerekiyor. Ayrıca iş ve eğitim dünyası için başarılı politikalar geliştirmek için insan ve bilgisayarların becerilerini nasıl karşılaştıracağımızı bilmeliyiz.

    Yetişkin Becerileri Anketi nedir?

    OECD ‘Yetişkin Becerileri Raporu’nda, 35 ülkede yaşları 16 ile 65 arasında değişen 215 bin yetişkinin okuma-yazma, matematiksel beceriler ve teknolojiyi kullanarak problem çözme yeteneklerini incelendi. Türkiye, üç alanda da OECD ortalamasının altında kalarak, Şili ve Endonezya ile birlikte en başarısız performansa sahip ülkeler arasında yer almıştı.

     

     

     

    Etiketler: rapor
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