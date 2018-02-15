Ödüllü karikatürler Basın Müzesi’nde

DÜNYANIN dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri uluslararası bir platformda buluşturan Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl da düzenlenen 34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması, 641 sanatçı ve 2 bin 220 karikatüre ev sahipliği yaptı.

34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler İstanbul’da Basın Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Basın Müzesi’ndeki sergi 23 Şubat’a kadar açık kalacak. Sergide, yarışmanın bu yılki birincisi İngiltere’den Ross Thomson, ikincisi İran’dan Shahram Rezaei, üçüncüsü Brezilya’dan Raimundo Rucke Santos Souza ve ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ kategorisinde verilen Özel Ödül’ün sahibi Fethi Gürcan Mermertaş’ın eserlerinin yanı sıra Başarı Ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer alıyor.