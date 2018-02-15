Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Haberler >Kitap Sanat>Ödüllü karikatürler Basın Müzesi’nde

    Ödüllü karikatürler Basın Müzesi’nde

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    15.02.2018 - 00:56 | Son Güncelleme:

    DÜNYANIN dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri uluslararası bir platformda buluşturan Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl da düzenlenen 34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması, 641 sanatçı ve 2 bin 220 karikatüre ev sahipliği yaptı.

    34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler İstanbul’da Basın Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Basın Müzesi’ndeki sergi 23 Şubat’a kadar açık kalacak. Sergide, yarışmanın bu yılki birincisi İngiltere’den Ross Thomson, ikincisi İran’dan Shahram Rezaei, üçüncüsü Brezilya’dan Raimundo Rucke Santos Souza ve ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ kategorisinde verilen Özel Ödül’ün sahibi Fethi Gürcan Mermertaş’ın eserlerinin yanı sıra Başarı Ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer alıyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , ödül , karikatür
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri