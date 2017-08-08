ODTÜ’de 2’nci yol tartışması

ŞEHİR Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim, ODTÜ’den geçecek 2.5 kilometre uzunluğundaki yolun aç-kapa yöntemiyle yapılması halinde ODTÜ arazisindeki çok sayıda ağacın kesileceği uyarısında bulundu. Planı yargıya taşıyacaklarını belirten Sevim, Hürriyet’e şunları söyledi:

AÇ-KAPA ÇOK TEHLİKELİ

“Daha önce tünel yol konusunda uzlaşılmıştı. ODTÜ, Koruma Amaçlı İmar Planı’nı kendisi yapmıştı ve bu planda tünelin, ‘aç-kapa yöntemiyle yapılamayacağı’ yazıyordu. ‘Aç-kapa’ yöntemi, tünelin gövdesinin açılıp, ağaçların kesilmesi ve tünelin yapılıp üstünün toprakla kapatılmasıdır. Diğer yöntem ise delme yöntemi. ODTÜ, delme yöntemini istiyordu ki arazi, orman zarar görmesin. Yeni yapılan plan tadilatında ‘aç-kapa’ yöntemiyle yapılması gerektiğine dair plan notu çıkarılmış. Bizim karşı çıktığımız nokta bu. Bu yöntem (aç-kapa) çok tehlikeli.”

MUTABAKAT KOŞULU

ODTÜ’den yapılan açıklamada ise tünel yol konusunda, üniversite ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında ‘mutabakata varılma koşulu’ olduğu hatırlatılarak şöyle denildi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Haziran 2015’te onaylanan ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı’nın plan notlarında tünel yolun, aç-kapa yöntemi kullanılmadan inşa edilmesi gerektiği yönünde plan notu bulunmaktadır. Aynı plan notunda uygulama projeleri konusunda ODTÜ ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında mutabakata varılması koşulu da vardır.”

ODTÜ TIRAŞLANIYOR

Mimarlar Odası Ankara Şubesi de, askıya çıkan plan değişikliklerini yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Kent izleme Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Erhan Öncü,

“AOÇ arazisinden yeni iki yol geçirilerek parsellenmektedir. Bu yollarla 250-300 metre ODTÜ arazisi içine girilerek ODTÜ tıraşlanıyor” dedi.

‘YA YAPACAĞIZ YA YAPACAĞIZ’

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek önceki akşam konuk olduğu bir radyo programında, ODTÜ’den geçecek yolla ilgili özetle şunları söyledi:

“Yeni yapılacak Bilkent Şehir Hastanesi dolayısıyla Eskişehir Yolu civarında trafiğin sıkışacağını görüyoruz. Bunun çözümlerini arıyoruz. Konya Yolu’na bir alternatif yapılacak ve aynı zamanda hemen hastanenin yanından geçecek bulvarı, İncek’e bağlayacak bir yola ihtiyacı var. Bunun için en uygun yer ODTÜ’nün yan kısmından geçmektir. Biz bunu ODTÜ’ye teklif ettik. ODTÜ her şeye karşı çıktığı için buna da karşı çıktı. Şimdi, bu yollara Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası da sol karakterlerine uygun olarak karşı çıkıyor. Boşuna heves etmesinler. Nasıl 1071 Malazgirt Bulvarı bitirildiyse, buralar da bitirilecek. Biz buralara konut, ticaret merkezi yapmayacağız. Halkın ihtiyacı olan yolu yapacağız. Bu yolları da ya yapacağız ya yapacağız.”

İLK TARTIŞMA 1071 MALAZGİRT’TE

ANKARA Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ, ilk kez ‘ODTÜ Yolu’ olarak da bilinen 1071 Malazgirt Bulvarı’nın yapımı sırasında karşı karşıya gelmişti. Eskişehir Yolu ile Anadolu Bulvarı’nı Konya Yolu’na bağlayan 4 kilometrelik yolun büyük bölümü ODTÜ arazisinden geçerken çok sayıda ağaç kesilmişti. Yol 25 Şubat 2014’te açılmıştı.