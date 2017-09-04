MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>ODTÜ teknoloji şirketi kuracak

    ODTÜ teknoloji şirketi kuracak  

    AA
    04.09.2017 - 11:48 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 11:56

    ODTÜ, Üretim Reform Paketi'nde yer alan ve üniversitelerin teknoloji transfer şirketi kurabilmelerine olanak sağlayan kanunun ardından, Türkiye'de ilkler arasında yer alacak ve üniversitedeki buluşların ticarileşmesini sağlayacak anonim şirket kurmak için çalışmalara başladı.

    ODTÜ, Üretim Reform Paketi'nde yer alan ve üniversitelerin teknoloji transfer şirketi kurabilmelerine olanak sağlayan kanunun ardından, üniversitedeki buluşların ticarileşmesini sağlayacak bir anonim şirket (A.Ş) kurmak için düğmeye bastı. ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, yaptığı açıklamada ODTÜ Teknokent'in 1998'de, ODTÜ Teknokent Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) ise 2007'de kurulduğunu dile getirdi.     

    Bu yıl yasalaşan Üretim Reform Paketi ve Sınai Mülkiyet Kanunu'nun üniversiteler için bir milat niteliği taşıdığını belirten Yozgatlıgil, bu düzenlemeler kapsamında üniversitelerin de geliştirilen patentler üzerinde yüzde 100 hak sahibi olabileceklerini  ve kuracakları  TTO A.Ş'leri aracılığıyla ticarileşme çalışmalarını gerçekleştirebileceklerini söyledi.     

    ODTÜ'nün bugüne kadar TTO olarak 8 lisans ve 3 devir anlaşması yaptığını ve bu anlaşmalar yoluyla 2 milyon avronun üzerinde gelir elde edildiğini aktaran Yozgatlıgil, ancak bu gelirlerin dolaylı yoldan üniversiteye aktarıldığını anlattı.      

    Üniversitenin TTO'su aracılığıyla şimdiye kadar 153 uluslararası patent, 72 ulusal patent başvurusu yaptıklarını ifade eden Yozgatlıgil, "Şu anda portföyümüzde ODTÜ'lü bilim insanları tarafından geliştirilmiş 100'e yakın buluş var. ODTÜ TTO, bu buluşların her birinin patentlenmesi ve ticarileşme potansiyeli üzerinde yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor" dedi.     

    Yeni düzenleme ile buluşların lisanslanması ve ticarileşmesinde üniversitelerin de hak sahibi olabileceğine işaret eden Yozgatlıgil, öğretim üyeleri ile iş birliği içerisinde TTO'ların bilimsel ürünün ticarileştirilmesi sürecini başlatacağını aktardı.     

    FAYDA SAĞLAYACAK BULUŞLAR GELECEK

    Yozgatlıgil, ODTÜ olarak üniversitede geliştirilen bilimsel ürünlerin dünyaya pazarlama konusunda bazı girişimler yürüttüklerini ve bu konuda, San Fransisco'da bir hızlandırma merkezi ve mikro fon kurduklarını hatırlattı.     

    ODTÜ TTO Anonim Şirketi kurulması için hazırlık yürüttüklerini bildiren Yozgatlıgil, "ODTÜ olarak, Üretim Reform Paketi'nde yer alan ve üniversitelerin teknoloji transfer şirketi kurabilmelerine olanak sağlayan kanunun ardından, Türkiye'de ilkler arasında yer alacak ve üniversitedeki buluşların ticarileşmesini sağlayacak anonim şirket kurmak için çalışmalara başladık" bilgisini verdi.     

    Şirketin görev ve yetkilerine ilişkin çıkarılacak yönetmeliği beklediklerini aktaran Yozgatlıgil, "Kanuna göre, kurulacak anonim şirket, öğretim üyelerinin buluşlarını ulusal ve uluslararası patent başvurularını gerçekleştirecek, finansal desteği sağlayacak. Bu fikirler patentlerle korumaya alındıktan sonra bir pazar araştırması yapılacak. Buluşların sanayiye aktarılma potansiyelleri tespit edilip ulusal ve uluslararası şirketler ile görüşülecek. Buluşların şirketleşmesi için TTO'lar bu aracı görevini üstlenecek" diye konuştu. 

    Yozgatlıgil, "Yeni düzenleme kapsamında, kurulacak anonim şirketler ile öğretim üyelerinin artık sadece patent ya da sadece yayın için değil, toplumun hizmetine sunulacak, ürünleşecek ve fayda sağlayacak buluşlar yapmaları için gerekli kapılar açılacak" değerlendirmesinde bulundu.    

     

    Etiketler: ODTÜ , ODTÜ TEKNOKENT , ÜRETİM REFORMU PAKETİ
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri