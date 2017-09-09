O plakalar Meclis gündemine taşındı: 'GVS ne anlama geliyor?'

Son günlerde özellikle sosyal medyada çok sık gündeme gelmeye başlanan Menzil tarikatına dair ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Menzilcilerin lideri Seyyid Abdulbaki Erol, cemaat içinde Gavs-ı Sani olarak biliniyor. Ve GVS kısatlması da Menzil tarikatı mensuplarının araçlarında da kullanılıyor.

Sağlık Bakanlığı'na ait bazı araçların ve özellikle alınan uçaklardaki kuyruk numaralarında yer alan harflerin GVS'den olmuşması sosyal medyada tartışma başlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok da, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi ve ambulans uçaklarda bulunan “GVS” ibaresinin ne anlama geldiğini sordu.

Zeynep Altıok, kamuoyunda yaşanan tartışmalara rağmen Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümet kanadından konuyla alakalı herhangi bir açıklamanın da yapılmadığını kaydetti.

Odatv'nin haberine göre, Altıok’un önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

– Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçaklarında yer alan “GVS” ibaresi ne anlama gelmektedir?

– Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere başka bakanlık araçlarında da “GVS” ibaresi kullanılmakta mıdır? Kullanılmaktaysa hangi bakanlıklarda hangi araçlar ne zamandır hangi amaçla bunu kullanmaktadır?

– Bakanlıklarda farklı tarikat ve cemaatlerin yuvalandığı iddiaları ne derece doğrudur? Tarikat ve cemaatlerin bürokraside etkin oluşları, 15 Temmuz’da Gülen Cemaati’nin yaptığı darbe girişiminden ders alınarak, başka tarikat ve cemaatlerin bakanlık kadrolarında etkinliği üzerine bir araştırma, soruşturma yapılmış, sonuç alıcı adım atılmış mıdır?

– Son 15 yılda Sağlık Bakanlığı bünyesinde yerleştirilen kadrolu ve sözleşmeli memur, personel ve işçi sayısı kaçtır? Bunların kaçı sınav yolu ile kaçı da atama ve referans yoluyla işe alınmıştır?

– Daha önce devlet içerisinde birçok kilit noktayı ele geçiren Gülen Cemaati’nin yerine başka tarikatlar ve cemaatler teşvik edilmekte midir?

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