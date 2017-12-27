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    O öğretmen açığa alındı

    ANKARA
    27.12.2017 - 22:24 | Son Güncelleme:

    BEDEN eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili paylaşımları büyük tepki çeken, Konya Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı, açığa alındı.

    Harmancı, sosyal medyada “Ya benim çok sapık duygularım var. Ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” mesajını paylaşmıştı.

    Dün CNN Türk’te Parametre programında Ebru Baki, Sefer Levent ve Deniz Zeyrek, Harmancı’ya tepki gösterip, Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşturmayı hızlıca sonuçlandırması gerektiği görüşünü paylaştı.

    Programı izleyen Müsteşar Doç. Dr. Tekin, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Ben başladığım günden itibaren okullarda beden eğitimi ve müzik derslerini teşvik ediyorum. Bu tür sapkınlıklar en çok beni rahatsız ediyor.”

    Etiketler: sapkınlık , gazetehaberleri
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