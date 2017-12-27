O öğretmen açığa alındı

Harmancı, sosyal medyada “Ya benim çok sapık duygularım var. Ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” mesajını paylaşmıştı.



Dün CNN Türk’te Parametre programında Ebru Baki, Sefer Levent ve Deniz Zeyrek, Harmancı’ya tepki gösterip, Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşturmayı hızlıca sonuçlandırması gerektiği görüşünü paylaştı.



Programı izleyen Müsteşar Doç. Dr. Tekin, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Ben başladığım günden itibaren okullarda beden eğitimi ve müzik derslerini teşvik ediyorum. Bu tür sapkınlıklar en çok beni rahatsız ediyor.”