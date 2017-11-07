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    Nissan ana vatanı Japonya'da üretime yeniden başlıyor!

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 07:50 | Son Güncelleme:

    Dünyanın önde gelen Japon otomotiv devi Nissan, araçların yetki verilmeyen kişilerce son kontrolünün yapıldığının ortaya çıkması ardından askıya aldığı üretimine yeniden başlıyor.

    Dünyanın önde gelen Japon otomotiv devi Nissan, araçlarının yetki verilmeyen kişilerce son kontrolünün yapıldığının ortaya çıkması ardından Japonya’da askıya aldığı üretimine Salı gününden itibaren yeniden başlıyor.

    Şirket bugün yaptığı açıklamada Japonya Ulaştırma Bakanlığı’nın üretilen araçlar ile ilgili nihai kontrol süreçlerinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğini ve Fukuoka, Kanagawa ve Tochigi şehirlerindeki fabrikalarının üretime yeniden başlayacağını duyurdu.

    Nissan ana vatanı Japonyada üretime yeniden başlıyor

    Japonya Ulaştırma Bakanlığı Nissan’dan Japonya’da satacağı araçlarının son kontrolünün sertifikalı denetmenler tarafından yapılmasını şart koşmuştu. Ancak Nissan’ın bu şartı yurtdışına sattığı araçlarda uygulama zorunluluğu bulunmuyor.

    Skandal ardından Japonya’daki 1,2 milyon aracını geri çağıran ülkenin en büyük ikinci otomobil üreticisi Nissan’ın 20 yıldır Japonya’da ürettiği ve bu ülkede sattığı tüm araçlarında Japonya Ulaştırma Bakanlığı’nın gerekli kıldığı şartları karşılayacak uygun denetimleri görevlendirmediği de iddia edilmişti.

    Etiketler: araba , üretim
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