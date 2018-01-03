Nehirdeki dev buz disk görenlere hayrete düşürdü

Yüzlerce turist, Liao Nehri’ndeki dev buz diskini görmek için bölgeye akın etti. Diskin üzerine çıkan insanlar, bol bol fotoğraf ve video çekti. Sosyal medya kullanıcıları ise diskin nasıl oluştuğunu tartışmaya başladı.

Dev buz diski, Kutuplar, İskandinavya ve Kuzey Kanada’da sıkça görülürken, dünyanın başka bölgelerinde nadir olarak görülüyor. Nadir görülen bu doğa olayı, Çin’deki bölge sakinlerini oldukça şaşırttı.

Liege Üniversitesi’nden fizikçiler, özellikle soğuk iklimlerde, buz tutan göl ya da nehir yataklarında su sıcaklığının artması ile birlikte suyun daha yoğun hale geldiğini ve diskin kenarlarının erimeye başladığını belirtiyor. Suyun içinde dönmeye başlayan dev disk ise tıpkı bir deliğin oluşumu gibi dikey bir girdap yaratıyor. Dev buz kütlesi, düzenli hareketi sayesinde mükemmel bir daire formuna ulaşıyor. Genelde küçük buz daireleri oluşurken, disklerin boyu 17 metre genişliğe kadar çıkabiliyor. Doğanın bu mucizesi ise güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.