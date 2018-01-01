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Kintsugi geleneği nereden geliyor?
Oynatma Listesi
LİFE STYLE
Kintsugi geleneği nereden geliyor?
Bugünkü bilgimizde Kintsugi geleneğinin nereden geldiğini öğreniceğiz.
GÜNCELLENME
01.01.2018 - 12:20
YAYIN
01.01.2018 - 11:52
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Kintsugi geleneği nereden geliyor?
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