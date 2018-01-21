NATO’dan ‘Zeytin Dalı’ mesajı: ‘Kendini savunma hakkı var’

TÜRKİYE’nin istikrarsız bir bölgede bulunduğuna ve terörden belirgin şekilde acı çektiğine dikkat çeken NATO yetkilisi, kendini savunma hakkını ön plana çıkarmakla birlikte ‘bu yapılırken orantılı ve ölçülü şekilde hareket edilmesinin’ önemini belirtti. NATO’dan Hürriyet’e yapılan açıklamada, Türkiye’nin operasyon konusunda NATO üyesi ülkeleri bilgilendirdiği belirtildi. NATO yetkilisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de Türk yetkililerle düzenli temas halinde olduğuna dikkat çekti. Stoltenberg, geçen salı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. NATO’nun Suriye’de sahada olmadığını vurgulayan NATO yetkilisi, “Küresel Koalisyon’un üyeleri olarak odakta ortak düşmanımız olan DEAŞ’ın yenilmesi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

AB YORUM YAPMAMAYI SEÇTİ

Geçen yıllarda Türkiye’nin benzer nitelikli operasyonlarına ilişkin tepki veren Avrupa Birliği ise bu kez yorum yapmamayı tercih etti. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ekibinden Hürriyet’e gönderilen mesajda, AB’nin askeri bir aktör olmadığı vurgulanarak, “Askeri operasyonlar konusunda yorum yapmıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

FRANSA’DAN BMGK HAMLESİ

Öte yandan, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa’nın çağrısıyla bugün Afrin harekâtı dahil Suriye’deki son gelişmeler üzerine acil toplanma kararı aldı. Açıklamayı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Twitter’dan yaptı. Fransız Bakan yazılı açıklamasında da “Fransa, Şam rejiminin ve müttefiklerinin askeri eylemleri sonucu Suriye’nin birkaç bölgesinde insani durumun kötüleştiği zor bir ortamda Türk yetkililere itidalli hareket etme çağrısı yapıyor” ifadelerini kullandı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de France 3 televizyonuna verdiği demeçte Afrin’e harekâtın durmasını istedi. Parly, Zeytin Dalı Harekâtı’nın Suriye’de cihatçılarla savaşan “Kürt güçleri vazgeçirebilir” diye konuştu.

FRANSA’NIN BMGK HAMLESİNE YANIT

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris yönetiminin Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin BMGK’yı acil toplantıya çağırmasına tepki gösterdi. Irak’ın başkenti Bağdat’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, “Fransa’dan böyle bir durumda ancak bize destek vermesini bekleriz. Terör örgütünün yanında olmasını istemeyiz. Fransa özellikle YPG’nin Suriye için oluşturduğu riski en az bizim kadar bilen bir ülkedir” dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YANINDA YER ALIR

Bakan Çavuşoğlu, “Fransa veya bir başka ülke bu konuyu BM’ye götürecek olursa bizim gözümüzde müttefikinin yanında yani bizim yanımızda değil de bir terör örgütünün yanında olan ülke durumuna düşer ve bundan sonra bizden de böyle muamele görür” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın Rakka Operasyonu sonrası ABD’ye bölgeyi YPG’ye değil, Rakka insanına, Rakka’da yaşayanlara verilmesini telkin ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Hatta ABD, bize olduğu gibi Fransa’ya da bunun sözünü vermiştir. Dolayısıyla bu konuları bilen bir ülkenin bizim operasyonumuzu BM’ye götürme ihtimalini biz görmüyoruz” şeklinde konuştu.