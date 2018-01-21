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    Haberler >Gündem>İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar...

    İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar...

    Türk askeri 'Zeytin Dalı' harekatı kapsamında bugün sabah 11.05'te Suriye sınırını geçti, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e kara harekatı başladı. Sınırda da hareketli dakikalar ve sevkıyat sürüyor. İşte sınırdan ve operasyondan gelen son fotoğraflar

    Hürriyet Haber
    21.01.2018 - 12:42 | Son Güncelleme:
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    İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar...Next

    Bugün sabah saatlerinde ÖSO sınırı geçerek Afrin'deki terör örgütü YPG hedeflerine yönelik operasyon başlattı. Türk askeri de saat 11.05'te Suriye sınırını geçti, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e kara harekatı başladı. Sınırda da hareketli dakikalar ve sevkıyat sürüyor. İşte sınırdan gelen son fotoğraflar

    Etiketler: harekat , operasyon , son dakika

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