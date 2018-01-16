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    Milli parka Diyanet merkezi

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    16.01.2018 - 23:18 | Son Güncelleme:

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Soğuk Su Milli Parkı içindeki 10 bin 758 metrekare arazi üzerine eğitim merkezi kuracak. Merkez içinde 1200 metrekarelik restoran, 250 kişilik konferans salonu yer alacak. 8 katlı planlanan tesiste 10 adet süit oda, havuz, 220 yatak kapasitesi, sığınaklar ve kapalı otoparklar da olacak.

    Milli parka Diyanet merkeziANKARA’ya 80 kilometre uzaklıktaki, günübirlik piknikçilerin uğrak yeri ve Ankara’nın oksijen deposu olarak bilinen Soğuksu Milli Parkı, 1959’da açılarak koruma altına alındı. Kızılcahamam ilçe sınırlarındaki Soğuksu Milli Parkı’nda yapılaşma planlanıyor. Buraya öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kullanımı için termal otel niteliğinde tesis yapılacak. Kızılcahamam Belediyesi tesisin projesinin tamamlandığını duyururken, 10 bin 758 metrekarelik tesiste 220 yatak kapasitesi, 10 süit oda, 250 kişilik konferans salonu, otopark, toplantı salonları, iki havuz ve yönetim ofisleri, yemekhane olacağı açıklandı. 

    DAHA UYGUN ARAZİ YOK MU
    CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması için bu konuda verdiği önergede şu sorularına yanıt istedi: “Tesisin, Kızılcahamam Altın Memba Suyu Fabrikası’nın olduğu alana yapılacağı doğru mudur? Eski su fabrikasının bulunduğu bölgede 10 bin metrekare alanın mevcut olmadığı bilinmektedir. Bu durumda planlanan tesis için ağaç kesilmesi gündemde midir? İlgili tesisin yapılmasının planlandığı yerin Atatürk’ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan tarafından Kızılcahamam Belediyesi’ne hediye edildiği dile getirilmektedir. Bu iddia doğru mudur? Doğru ise Prof. Dr. Afet İnan bağışladığı araziye ilişkin herhangi bir kullanım sınırlaması koymuş mudur? Diyanet İşleri Başkanlığı’na misafirhane veya eğitim tesisi yapılması için, koruma altındaki milli park dışında, daha uygun bir arazi bulunamamış mıdır?”

    LÜKS ELEŞTİRİSİ
    CHP Milletvekili Murat Emir projeyi eleştirerek şunları söyledi: “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir milli park alanı içinde lüks otel tarzındaki tesise sahip olması, ister istemez dinimize yönelik lüks eleştirilerini gündeme getirecektir. Lüksten kaçınılması gerektiğini her kurumdan önce savunması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı, bu tesisle varlık nedenini inkâr etmektedir.”

    PROJE HENÜZ ÖNÜMÜZE GELMEDİ
    ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Eğitim tesisinin yapılacağı yer Kızılcahamam Belediyesi’nin tapulu malı. Ancak milli park sınırları içerisinde olduğu için bizden izin istediler. Proje henüz önümüze gelmedi. Henüz bir izin söz konusu değil. Ağaç kesiminin de söz konusu olacağını sanmıyorum. Projede böyle bir şey söz konusu olursa, biliyorsunuz Sayın Bakan bu konuda çok hassas, tesisin yapılmasına asla müsaade edilmez.”

    Etiketler: gazetehaberleri
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