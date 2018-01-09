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    Milli eğitim müdürlüğüne kitaptan duvar

    İHA
    09.01.2018 - 10:01 | Son Güncelleme:

    Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, toplumda kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla, müdürlük binasının duvarını kitap desenleriyle donatarak adeta koca bir kütüphane oluşturdu.

    Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü duvarındaki devasa kitap desenlerini görenler, durup bir kez daha bakıyor. Yoldan geçenlerin ilgisini çeken ve büyük beğeni toplayan uygulama, özellikle gençlerin ve öğrencilerin selfie mekanı oldu.

    '100 temel eser'e ait devasa kitap desenleri önünde durup fotoğraf çektiren vatandaşlar, verilmek istenilen mesajdan dolayı milli eğitim müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

    Sadece duvarlara değil, binanın girişine de kitap okumayı teşvik eden fotoğraflar yerleştiren milli eğitim müdürlüğünün bu uygulaması, sosyal medyada büyük beğeni ve ilgi görürken, olumlu tepkiler alıyor.

    İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, yaptıkları bu çalışmayla kitap okuma alışkanlığı konusunda insanlarda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

    Türk toplumunun az okuyan bir toplum olduğunu belirten Koca, "Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlarken onların ileride 'Ah, vah' demeden, geleceklerini hazırladığımız yavrularımızın daha iyi yetişmelerini temin etmek adına, en azından kitap dostu olmaları adına yapılan bir çalışma bu. Bir farkındalık oluşturmak istedik bu çalışmayla. İnsanların, 'akşam eve gittiğimde, kütüphanemdeki şu kitabı da okuyayım ya da falan yerde bir kitap fuarı varmış, ona  da gideyim' diye düşünmelerini sağlamak ve kitabın gündemlerinde olması adına yapılan bir çalışma" dedi. 

    Milli eğitim müdürlüğüne kitaptan duvar
    "İNSANLARI GÖRSEL OLARAK HAYATIN İÇİNE ÇEKMEK İSTEDİK"
    İnsanları görsel olarak hayatın içine çekmek istediklerini söyleyen Koca, "Bugün dil eğitimi de çok ciddi şekilde eleştiriliyor. 'İşte 8-10 yıl İngilizce eğitimi alıyorsunuz ama İngilizce konuşamıyorsunuz' diyorlar. İşte bu hayatın içine çekmediğimizden kaynaklanıyor. Öğrencimiz, okulda özellikle dil eğitiminde 3, 4 aylık periyotlarda çok iyi bir şekilde eğitimini alıyor ama tatile girdiği andan itibaren kaldırıp kitabı bir tarafa bırakıyor. Hayatın içine çekmiyoruz. Kitaplarda da bu şekilde. Hayatın her anında günde 10, 20, 30 sayfa ne okuyabilirse okumalıdır" diye konuştu. 

    Koca, yaptıkları bu uygulamadan dolayı çok ciddi olumlu tepkiler aldıklarını, insanların gelip geçerken sürekli selfie çektirdiklerini ve sosyal medyada da büyük beğeni topladıklarını belirtti.

    Gördüğü tablo karşısında oldukça etkilendiğini söyleyen Bircan Keleş ise okumayı teşvik etme adına oldukça güzel bir çalışma olduğunu anlattı. Çalışmanın, görsel olarak da çok güzel olduğunu belirten Keleş, "Böyle bir çalışmayı yaptıkları için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Öğrenciyken okuduğumuz kitapları görüyorum burada. Onların bu yeni nesildeki öğrenciler tarafından da okunabileceğini hatırlatma anlamında çok güzel bir çalışma olmuş"  dedi.

    Etiketler: ÇOCUK , ÖĞRENCİ
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