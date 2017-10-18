Microsoft çok daha güçlüsünü yaptı: İşte karşınızda Surfacebook 2

Bugün özellikle Microsoft tutkunları için büyük bir gün. Windows 10 Fall Creators Update bugün dağıtılmaya başlandı ve Windows Mixed Reality başlıkları da bugün satışa sunuldu. Microsoft bu yeniliklerle kalmadı ve sanal gerçekliği kaldıracak güçteki yeni Surface cihazlarını tanıttı.

13 inç ve 15 inç'lik seçeneklerle gelen yeni Surface Book 2, yaklaşık iki sene önce tanıtılan ilk Surface Book'tan çok daha güçlü. 13 inç'lik Surface Book 2, isteğe bağlı Nvidia GTX 1050 GPU ve sekizinci nesil dört çekirdekli Intel Core i7 işlemciyle geliyor. Microsoft, cihazın selefine göre üç kat daha güçlü olduğunu söylüyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken küçük bir nokta var. İlk Surface Book'ta olduğu gibi Surface Book 2'de de dGPU (ayrı ekran kartı), isteğe bağlı bir seçenek. Cihazlarda kullanılan Core i5'ler ise yedinci nesil ve çift çekirdekli. dGPU'lu modellerin fiyatları ise 1.999 dolardan başlıyor.

13 inç'lik modelin bir başka iyi yönü, cihazın üst tarafında bir fan bulunmaması. Microsoft bunu daha önce Core i5'li Surface Pro'da başarmıştı, şimdi geliştirmeyi Core i7'de yapmış bulunuyor.





15 inç'lik Surface Book 2 ise gerçek bir canavar ve Nvidia GeForce GTX 1060 GPU ile geliyor. 15 inç'lik modelde entegre grafik seçeneği ve Core i5 seçeneği bulunmuyor. Dolayısıyla bu modelin fiyatı, 2.499 dolardan başlıyor. GTX 1060'lı 15 inç Book 2, Microsoft'a göre ilk Surface Book'tan beş kat daha güçlü. Bu modelde bir fan bulunuyor.

Yeni Surface Book 2'ler USB Type-C hayranlarını mutlu edecek çünkü iki modelde de birer USB-C portu bulunuyor. Ancak port Thunderbolt yerine 3.1 Gen 1 destekli, yani 40Gbps yerine 5Gbps aktarım hızına sahip. Bunun anlamı, onca grafik gücüne rağmen portun 4K monitörü beslemekte bile yetersiz kalacağı. Elbette Surface Connect portu yerli yerinde ve bu port da USB 3.1 Gen 1 mimarisine sahip.

Firma, ekran olarak 267ppi PixelSense ekranı kullanmaya devam ediyor. Surface Pro'daki gibi bir LTE model için bekleyenler üzülecekler çünkü Microsoft, LTE destekli bir model planlamadığını söylüyor.

9 Kasım'da ön siparişlere açılacak olan Surface Book 2, 16 Kasım'da satışa sunulacak. 13 inç'lik modelin fiyatı 1.499 dolardan başlayacak, dGPU'lu model ise 1.999 dolardan başlayacak. 15 inç'lik modelin fiyatı ise 2.499 dolardan başlıyor.



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