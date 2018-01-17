MHP'ye sert yanıt: Körle yatan şaşı kalkar

MECLİS’E OHAL ÇAĞRISI

“OHAL’i 6. kez uzatmanın hazırlığını yapıyorlar. 18 aydır Türkiye, OHAL şartlarında yaşıyor. Meclis bu oylamada OHAL’i uzatmamalı, yetkilerine sahip çıkmalıdır. Vekillere çağrıda buluyoruz. Bir vatandaşımız TBMM önünde kendini yaktı. O vatandaşı yakan, OHAL düzenidir. Bir başka vatandaşımız da İzmir’de kendini soyarak protesto yolunu seçti. AKP iktidarının Türkiye’ye layık gördüğü tablo budur. Sarayın dakikası bir asgari ücret. Sonra vatandaşın çaresizliği bu. Bu milletin değil iktidarın ayıbıdır. Bu ayıp, OHAL’i uzatmaya oy verecek olan milletvekillerinin ayıbı olacaktır.

(Kılıçdaroğlu’nun kendini yakan vatandaşla ilgili sözlerine açılan dava) Külliyen kuyruklu yalan. Genel Başkanımız ‘Sarayı yak’ demedi. Nereden uyduruyorlar bu kadar yalanı. Suç duyurusunda bulundukları iyi olmuş. Yargılamada göreceklerdir.

İl kongrelerimizi tamamladık. Partimiz yenilendi. 3 - 4 Şubat’ta kurultayımızı yapacağız. Kurultayın temasını kararlaştırıldık. Kurultayımızın teması da ‘Adalet ve Cesaret Kurultayı’ olacak. Adalet ve cesaretle yürüyerek Türkiye’de bir yeni doğuş ve inşa sürecini başlatacağız. Man Adası belgelerini açıklamıştık. Bir dilekçe daha verdik; savcılığa ve kalem kalem nelerin araştırılması gerektiğini verdik. Sayın Erdoğan; yakınlarınız hangi şirketi sattı? Sorulara yanıt yerine il başkanımızla uğraşma peşinde. Çünkü başka çıkış yolu bulamıyor. Hiçbir partilimize söyleyecek sözün yok senin.

NEZAKETİ GÖSTERDİ

(Canan Kaftancıoğlu’nun Erdoğan’dan özür dilemesi) İl başkanımız siyasette çok unutulan nezaketin ne olduğunu göstermiş oldu. Nezaketi unutanlar bundan ders çıkarmalıdır.

(MHP’lilerin eleştirilerine yanıt) Hem Semih Yalçın’ın, hem de MHP yetkililerinin açıklamalarını ibretle izliyoruz. Bu duruma en uygun düşecek söz; körle yatan şaşı kalkar atasözüdür. MHP, AK Parti’ye yanaştığı ölçüde onun dilini de devralmaya başlamış. Herkese hakaret etmeyi maharet sayan Erdoğan’ın dili MHP yetkilerine de sirayet etmiş.

(Ümit Kocasakal’ın adaylığı) CHP’nin üyesi olan herkes aday adayı olabilir. Ama kimse aday olurken CHP’nin pozisyonunu, durduğu yeri keyfine göre tartışmaya açma hakkına sahip değildir. Bugünkü yönetim anlayışı da kuruluş değerlerinden zerre sapmayan bir anlayıştır.

BAYKAL’DAN İYİ HABERLER

Bu hafta sonu Genel Başkanımız Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü Almanya’da ziyaret edecek. İyi haberler alıyoruz. Aramıza dönmesini biz ve Türkiye siyaseti bekliyor.”