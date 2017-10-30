MHP, belediye başkanlarının istifasını FETÖ'ye bağladı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Usta, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla gündeme gelen erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Sputnik'in haberine göre Usta, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını 'boş bir meydan okuma' ve 'siyasi hamle' olarak değerlendirdiğini belirterek, "Erken bir seçimin, bugünkü ortamda Türkiye açısından faydalı olacağını düşünmüyorum" dedi.

BELEDİYELERDEKİ İSTİFALARI FETÖ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİYORUZ

Bazı AK Partili belediye başkanlarının istifasını, FETÖ ile mücadele kapsamında değerlendirdiğini belirten Usta, FETÖ'yle ve bu örgütün siyasi ayağıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Erhan Usta, "O zaman bu, FETÖ'nün siyasi ayağıyla mücadele ise bundan niye rahatsız olunuyor? Kılıçdaroğlu'nun bundan rahatsız olmasını anlayabilmiş değiliz" diye konuştu.



'GÖKÇEK İÇİN KARALAR BAĞLAYACAK HALİMİZ YOK'



Söz konusu belediyelerin başarılı olduklarının da söylenemeyeceğini ifade eden Usta, "Yani şimdi Melih Gökçek için karalar bağlayacak halimiz de yok. O yüzden ben bunu, Kılıçdaroğlu'nun yaptığını boş bir meydan okuma, bir siyasi hamle olarak değerlendiriyorum" dedi.

'SEÇİM GELECEKSE HAZIRIZ'

"Bir sıkışıklık görüp de siyasi rant peşinde koşmanın, vatanseverlikle de yurtseverlikle de çeliştiğini düşünüyorum" ifadesini kullanan Usta, MHP olarak her zaman 'Önce ülkem' dediklerini ve diğer siyasi partilerin de böyle davranmasını beklediklerini belirtti. Usta, "Bütün bunlara rağmen bir erken seçim gündeme gelecekse de tabii ki bir siyasi parti olarak seçime de hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

MHP'nin il ve ilçe kongrelerinin tamamını yaptıklarını, teşkilatlarını büyük ölçüde yenilediklerini aktaran Usta, büyük kongre tarihini de çok önceden planlandığı gibi 18 Mart 2018 olarak belirlediklerini söyledi. MHP'nin seçime her zaman hazır olduğunu belirten Usta, "Ancak erken bir seçimin, bugünkü ortamda Türkiye açısından faydalı olacağını düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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