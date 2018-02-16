Mezun oldukları okula motor teknolojisi sınıfı açtılar

Laboratuarın açılışına Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, METEM-DER Başkanı ve Arbel A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Arslan, dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Arslan, derneğin kuruluş amaçlarını şöyle anlattı:

"Okuldan mezun olanlar ve mezun olacak arkadaşlarımıza kardeşlik çerçevesinde kaynaşmaları ve onlara destek olarak iş arayanlara yeni iş alanları yaratmak ve iş imkânları sağlamak."

Diyagnostik Laboratuarın otomotiv sektörünün günümüz teknolojisiyle donatılmış bir ders atölyesi olduğunu belirten Hasan Arslan, "Okulumuza yapmış olduğu bu laboratuardan dolayı yönetim kurulu üyemiz Dostlar Otomotiv yöneticisi Murat Bilim kardeşime duyarlılığı ve mezun olduğu okula katkısından ötürü kendisine ve ailesini tebrik ediyorum. Sevgili öğrenciler 40 yıl önce biz de sizler gibi bu sıralarda eğitim gördük. Bizim dönemimizde mezun olanlar yönetim kurulumuzdaki arkadaşlar Mersin’e yön veren birçok STK’ların başkanı durumuna geldi. Biz o dönemlerde acaba ne olacağız diye düşünürken bu noktaya gelebiliyorsak sizlerde önümüzdeki yıllarda daha yüksek noktalara geleceğinize inanıyorum" dedi.

Konuşmaların sonrasında, yeni nesil diyagnostik laboratuarın açılışı gerçekleştirildi.