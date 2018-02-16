Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>Mezun oldukları okula motor teknolojisi sınıfı açtılar

    Mezun oldukları okula motor teknolojisi sınıfı açtılar

    DHA
    16.02.2018 - 16:02 | Son Güncelleme:

    Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği (METEM-DER) üyeleri, mezun oldukları okula kazandırdıkları yeni nesil motor teknolojisi olan Diyagnostik Laboratuarı’nın açılışını gerçekleştirdi.

    Laboratuarın açılışına Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, METEM-DER Başkanı ve Arbel A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Arslan, dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı.

    Arslan, derneğin kuruluş amaçlarını şöyle anlattı:
    "Okuldan mezun olanlar ve mezun olacak arkadaşlarımıza kardeşlik çerçevesinde kaynaşmaları ve onlara destek olarak iş arayanlara yeni iş alanları yaratmak ve iş imkânları sağlamak."

    Diyagnostik Laboratuarın otomotiv sektörünün günümüz teknolojisiyle donatılmış bir ders atölyesi olduğunu belirten Hasan Arslan, "Okulumuza yapmış olduğu bu laboratuardan dolayı yönetim kurulu üyemiz Dostlar Otomotiv yöneticisi Murat Bilim kardeşime duyarlılığı ve mezun olduğu okula katkısından ötürü kendisine ve ailesini tebrik ediyorum. Sevgili öğrenciler 40 yıl önce biz de sizler gibi bu sıralarda eğitim gördük. Bizim dönemimizde mezun olanlar yönetim kurulumuzdaki arkadaşlar Mersin’e yön veren birçok STK’ların başkanı durumuna geldi. Biz o dönemlerde acaba ne olacağız diye düşünürken bu noktaya gelebiliyorsak sizlerde önümüzdeki yıllarda daha yüksek noktalara geleceğinize inanıyorum" dedi.

    Konuşmaların sonrasında, yeni nesil diyagnostik laboratuarın açılışı gerçekleştirildi.

    Etiketler: OKUL , Mezun , ÖĞRENCİ , Teknoloji Sınıfı , Sınıf , diyagnostik laboratuarı , Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği , METEM-DER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri