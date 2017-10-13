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    Mehmet Ali Şahin Zuhal Fırat evleniyor

    Gizem Karakış / Fotoğraflar: Oğuz DEMİR / ANKARA
    13.10.2017 - 20:05 | Son Güncelleme:

    AK Parti’nin kurucularından eski TBMM Başkanı, Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin bugün ikinci kez evleniyor. Çok sayıda davetlinin katıldığı tören Ankara'da Holiday Inn Otel'de yapılıyor.

    Törene ilk gelen davetliler arasında Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Çalıma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ak Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardmcısı Öznur Çalık, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Hak-İş eski başkanı, Çorum AK Parti milletvekili Salim Uslu yer aldı.

    Düğünde AK Parti'nin önemli isimlerinden Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu da yer aldı.

     
    Mehmet Ali Şahin Zuhal Fırat evleniyor
    ATO Başkanı Gürsel Baran da tören için otele geldi...

    ŞAHİTLER YILMAZ, ÇALIK, AKSU VE ÇİÇEK
    Mehmet Ali şahin ile Zuhal Fırat'ın nikah şahitliklerini ise Cevdet Yılmaz, Öznur çalık, Abdülkadir Aksu ve Cemil Çiçek yaptı.


     

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    Etiketler: Erdoğan
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