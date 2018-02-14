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    Manisa’da 6 dakika arayla 2 deprem

    İlker KILIÇASLAN/MANİSA (DHA)
    14.02.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:

    MANİSA’da bu sabah Richter ölçeğine göre önce 3.3, 6 dakika sonra da sonra 3.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Hafif hissedilen depremler, kentte herhangi kayba yol açmadı.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 08.08’de merkez üssü Şehzadeler ilçesinin Güzelköy Mahallesi olan, yerin 9.23 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Ardından aynı merkez üssünde, saat 08.14’te yerin 10.28 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde 2’nci bir deprem hissedildi. 6 dakika arayla olan ve hafif şekilde hissedilen depremler, herhangi bir kayba yol açmadı. Bir tedirginliğin yaşanmadığı da gözlendi.

    SON DEPREMLER 

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer 
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2018.02.14 09:40:57 39.4957 40.5718 4.1 -.- 1.9 -.- KASIKLI-YEDISU (BINGOL) 
    2018.02.14 09:01:07 37.1180 27.7628 17.5 -.- 1.7 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA) 
    2018.02.14 08:14:02 38.6615 27.4382 7.9 -.- 3.6 3.6 GUZELKOY-(MANISA) 
    2018.02.14 08:08:54 38.6515 27.4177 9.1 -.- 3.3 3.3 GUZELKOY-(MANISA) 
    2018.02.14 07:58:30 37.1083 40.9557 9.4 -.- 1.9 -.- TILKITEPE-(MARDIN) 

    Etiketler: Manisa , deprem , Kandilli , son dakika
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