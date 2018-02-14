Manisa’da 6 dakika arayla 2 deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 08.08’de merkez üssü Şehzadeler ilçesinin Güzelköy Mahallesi olan, yerin 9.23 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Ardından aynı merkez üssünde, saat 08.14’te yerin 10.28 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde 2’nci bir deprem hissedildi. 6 dakika arayla olan ve hafif şekilde hissedilen depremler, herhangi bir kayba yol açmadı. Bir tedirginliğin yaşanmadığı da gözlendi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2018.02.14 09:40:57 39.4957 40.5718 4.1 -.- 1.9 -.- KASIKLI-YEDISU (BINGOL)

2018.02.14 09:01:07 37.1180 27.7628 17.5 -.- 1.7 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA)

2018.02.14 08:14:02 38.6615 27.4382 7.9 -.- 3.6 3.6 GUZELKOY-(MANISA)

2018.02.14 08:08:54 38.6515 27.4177 9.1 -.- 3.3 3.3 GUZELKOY-(MANISA)

2018.02.14 07:58:30 37.1083 40.9557 9.4 -.- 1.9 -.- TILKITEPE-(MARDIN)