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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zerdeçallı Süt İçmek İçin 10 Harika Sebep

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Zerdeçallı Süt İçmek İçin 10 Harika Sebep

"Zerdeçallı süt, nam-ı diğer altın süt ile tanıştınız mı? Sağlığa sayısız faydası olan zerdeçallı sütü daha yakından tanıyalım..."

Zerdeçallı süt (altın süt) nedir?

Zerdeçallı süt, son dönemlerde adını oldukça duyduğumuz bir besin. Ana maddesi zerdeçal olan bu içeceğe 'altın' denmesinin sebebi de rengidir. Canlı bir sarı, altın sarısı renge sahip olan bu içeceğin faydaları da saymakla bitmiyor.

Bu leziz ve bir o kadar da sağlıklı içecek, zerdeçalın yanı sıra süt, karabiber, tarçın gibi birbirinden sağlıklı besinlerin bir araya gelmesi ile ilde ediliyor. 

Zerdeçallı sütün faydaları

1. Zerdeçallı süt, karışımın ana maddesi zerdeçalın içerisindeki kurkumin bileşeni sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

2. Solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur. Ayrıca boğaz ağrısını yatıştırır.

3. Zerdeçal özellikle spordan sonra vücudunuzu onarabilecek antioksidan içeriğine sahiptir. Zerdeçalın içeriğindeki bileşenler kasları rahatlatır. Bu nedenle spor sonrası zerdeçallı sütü tercih edebilirsiniz.

4. Metabolizmayı hızlandırır, sindirimi düzenler ve yağ yakımını hızlandırır. Zerdeçallı süt aynı zamanda tok tutma özelliği ile kilo vermeye de yardımcı olur. 

5. Bağışıklığı artırır ve olası alerjilerin önlenmesine yardımcı olur.

Zerdeçallı Süt İçmek İçin 10 Harika Sebep

6. Bu karışımın içine bir tutam Hindistan cevizi yağı eklerseniz harika bir yatıştırıcı etkisi oluşturur, rahat bir uykuya zemin hazırlar. 

7. Zerdeçallı süt, vücuttaki serbest radikalleri de temizler. 

8. Akne oluşumunu önler, var olan akne ve lekelerin azalmasına yardımcı olur. 

9. Bu içecek doğal bir ağrı kesici özelliği görür, özellikle regl sancıları için birebirdir. 

10. Karaciğer yağlanmasına engel olur.

Zerdeçallı süt tarifi

Malzemeler:

*1 su bardağı süt (inek sütünün yanı sıra Hindistan cevizi sütü ya da badem sütü de kullanabilirsiniz)
*1 çay kaşığı tarçın
*1 çay kaşığı zerdeçal tozu
*Bir tutam karabiber
*1 tatlı kaşığı bal 

Hazırlanışı:

Sütü cezveye alın ve kısık ateşe koyun.

İçine tarçın, zerdeçal ve karabiberi ekleyin kaynayana kadar güzelce karıştırın.

Tüm malzemeler birbirine karıştıktan ve karışım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Ardından balı ilave edin.

Güzelce karıştırın ve sıcak iken tüketin. 

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