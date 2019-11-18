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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriÖzge Ayabakan Gençlik Aşısı Nedir? Gençlik Aşısı Nasıl Yapılır?
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Özge Ayabakan>Gençlik Aşısı Nedir? Gençlik Aşısı Nasıl Yapılır?
Mahmure
18.11.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Gençlik Aşısı Nedir? Gençlik Aşısı Nasıl Yapılır?

Özge Ayabakan
Özge Ayabakan
Dermatoloji Uzmanı Dr.
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Özge Ayabakan
Özge Ayabakan
Gençlik Aşısı Nedir? Gençlik Aşısı Nasıl Yapılır?

"Yılların etkisiyle cildimizde çizgiler, kırışıklıklar, sarkma, çökme, nem ve elastikiyet kaybı gibi kusurlar meydana gelmektedir. Bu kusurları gidermek için çeşitli cilt gençleştirme teknikleri geliştirilmiş, cilt bakım ürünleri ve cilt gençleştirme kremleri üretilmiştir. "

Gençlik aşısı da en çok merak edilen cilt sıkılaştırıcı cilt yenileyici işlemlerinden birisidir. Antiaging etki dediğimiz tıpkı bir aşı gibi cilt yıpranmasına karşı koruyuculuk özelliği olan, cildimizin nem ayarının düzenleyen birçok uyarıcı ürünü bir arada içeren kokteyldir.

Redermalizasyon da dediğimiz bu işlem hem ‘cilt gençliğini koruma’, hem de tedavi edici özelliği bulunduğu için 20 yaşın üzerinde herkese ve her cilt tipine uygulanabilir.

Bu gençlik kokteyli içerisinde çok yoğun oranda hyaluronik asit mevcuttur. Hyaluronik asit, cildimizin nem ayarını, sıkılığını sağlayan temel madde görevini görür. Bir dolgu maddesi olmayıp akışkan özelliği ile tüm yüzeye yayılarak uyarıcı etki gösterir. Cildi bir örümcek ağı gibi sararak toparlar. Tüm yüz dekolte, boyun eller gibi cilt kalitesini artırmak istediğimiz tüm alanlara uygulanabilir. Derinin iskelet yapısını oluşturan kollajen ve elastik liflerin oluşumunu sağlar. 

Cilde canlılık, nem ve elastikiyet kazandırarak, doku onarımı ile cildin yenilenmesini sağlayan hyaluronik asit hem cildin yaşlanmasını önler hem de Dolgu, botox, radyofrekans ve mezoterapi gibi diğer anti-aging uygulamaları ile tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanılabilir.  Redermalizasyon işlemi cildin canlanıp nem kazanması, elastikiyetin artırılması, ince kırışıklıkların giderilmesi ve lekelerin açılmasın da etkinlik sağlar.

Gençlik aşısı için önerilen tedavi süresi 2 hafta arayla ortalama 2 ya da 4 seanstır. Ayrıca aşının 6 ayda bir tekrarlanması da etkisinin uzun süre devam etmesini sağlar. Gençlik İksiri, tüm yüz, göz altları, boyun, dekolte bölgesi, el bölgesine uygulanabilir.  Uygulama sonucunda cildin kalitesinde artma, kırışıklar ve sarkmalarda azalma, cilt lekelerinde azalma görülür. Saf hyaluronik olması nedeniyle alerjik reaksiyona sebebiyet vermez. Uygulanan bölgede geçici olarak hafif şişkinlik, kızarıklık veya morluk görülebilir ancak bu ekiler kalıcı değildir. Dermalizasyon işlemi, cildinize uygunluğunun değerlendirilmesi ve risk alınmaması açısından doktorunuz tarafından yapılması gerekir.

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Özge Ayabakan
Özge Ayabakan
Dermatoloji Uzmanı Dr.
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