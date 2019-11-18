Gençlik Aşısı Nedir? Gençlik Aşısı Nasıl Yapılır?

Gençlik aşısı da en çok merak edilen cilt sıkılaştırıcı cilt yenileyici işlemlerinden birisidir. Antiaging etki dediğimiz tıpkı bir aşı gibi cilt yıpranmasına karşı koruyuculuk özelliği olan, cildimizin nem ayarının düzenleyen birçok uyarıcı ürünü bir arada içeren kokteyldir.

Redermalizasyon da dediğimiz bu işlem hem ‘cilt gençliğini koruma’, hem de tedavi edici özelliği bulunduğu için 20 yaşın üzerinde herkese ve her cilt tipine uygulanabilir.

Bu gençlik kokteyli içerisinde çok yoğun oranda hyaluronik asit mevcuttur. Hyaluronik asit, cildimizin nem ayarını, sıkılığını sağlayan temel madde görevini görür. Bir dolgu maddesi olmayıp akışkan özelliği ile tüm yüzeye yayılarak uyarıcı etki gösterir. Cildi bir örümcek ağı gibi sararak toparlar. Tüm yüz dekolte, boyun eller gibi cilt kalitesini artırmak istediğimiz tüm alanlara uygulanabilir. Derinin iskelet yapısını oluşturan kollajen ve elastik liflerin oluşumunu sağlar.

Cilde canlılık, nem ve elastikiyet kazandırarak, doku onarımı ile cildin yenilenmesini sağlayan hyaluronik asit hem cildin yaşlanmasını önler hem de Dolgu, botox, radyofrekans ve mezoterapi gibi diğer anti-aging uygulamaları ile tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanılabilir. Redermalizasyon işlemi cildin canlanıp nem kazanması, elastikiyetin artırılması, ince kırışıklıkların giderilmesi ve lekelerin açılmasın da etkinlik sağlar.

Gençlik aşısı için önerilen tedavi süresi 2 hafta arayla ortalama 2 ya da 4 seanstır. Ayrıca aşının 6 ayda bir tekrarlanması da etkisinin uzun süre devam etmesini sağlar. Gençlik İksiri, tüm yüz, göz altları, boyun, dekolte bölgesi, el bölgesine uygulanabilir. Uygulama sonucunda cildin kalitesinde artma, kırışıklar ve sarkmalarda azalma, cilt lekelerinde azalma görülür. Saf hyaluronik olması nedeniyle alerjik reaksiyona sebebiyet vermez. Uygulanan bölgede geçici olarak hafif şişkinlik, kızarıklık veya morluk görülebilir ancak bu ekiler kalıcı değildir. Dermalizasyon işlemi, cildinize uygunluğunun değerlendirilmesi ve risk alınmaması açısından doktorunuz tarafından yapılması gerekir.

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