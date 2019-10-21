Başarı; Sağlıklı Zihinden Geçer

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriMelisa Darmar Başarı; Sağlıklı Zihinden Geçer
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure>Yazarlar>Melisa Darmar>Başarı; Sağlıklı Zihinden Geçer
Mahmure
21.10.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Başarı; Sağlıklı Zihinden Geçer

Melisa Darmar
Melisa Darmar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Melisa Darmar
Melisa Darmar
Başarı; Sağlıklı Zihinden Geçer

"Yeni bir fikir mi var aklınızda? Belki yeni bir proje, yeni toplantılar, yeni insanlar... Bu yoğun iş yaşantımızda aslında başrolümüz “beynimiz”. Ona iyi bakmalıyız."

Şimdi sizden günlük hayatınızda devamlı olarak kullandığınız bir unsuru düşünmenizi istiyorum. Onsuz yapamam dediğiniz, artık varlığı hayatınızda bir alışkanlık oluşturmuş, yokluğu ise panik sebebi olan... Herkesin farklı olabilir; telefon, araba veya bilgisayar... Peki onları “devamlı” olarak kullanmanızı sağlamak için ne yapıyoruz? Şarj ediyoruz, benzin yüklüyoruz veya pil yeniliyoruz. Tükenmemesi için ya da daha elverişli çalışması için. 

Beynimizin de buna ihtiyacı var. Başarı, sağlıklı zihinden geçer. Eğer iş yaşantınızda parlak fikirler ortaya koymak istiyorsanız, yeni insanlarla yeni vizyonlara sahip olmak istiyorsanız, yeni projelere imza etmek istiyorsanız beyninizi rahatlatıcı egzersizler denemelisiniz;

-Kendi meditasyonunuzu kendiniz bulun: Beyni rahatlatmak illa durağan bir meditasyon yapmak anlamına gelmiyor. Sizi ne rahatlatıyor? Ne sadece o anda kalmanıza yardımcı oluyor? Belki bir güç sporu, belki satranç, belki de golf… Kendinize özgü bir aktive bulun

-Uykunuzu düzene sokun: Hedefiniz 8 saat uyku olsun. 8 saat uyku, iç organlarınızla beraber zihninizin de daha aktif çalışmasını sağlar

-Uyumadan önce teknolojiden uzaklaşın: Uyumadan önce teknolojik aletlerden kendinizi uzaklaştırın. 1 saat önce telefonu, bilgisayarı ve diğer aletleri kapatın. Bu sayede melatonin hormonu salgılanır. 

-Egzersiz yapın: Yapılan araştırmalara göre düzenli yapılan egzersiz bilişsel fonksiyonlarını pozitif etkiler. 

-Omega 3 yağını beslenme düzeninize ekleyin: Omega 3 yağ asitleri bilişsel fonksiyonlarınızı geliştirmekle beraber hafızanızı da kuvvetlendirir. 

-Olabildiğince stresten uzaklaşın: Stres, fizyolojik ve psikolojik olarak kendimize alabileceğimiz en büyük düşmanlardan biridir. Stresten arınmak, daha sağlıklı bir yaşam demektir. 

Beynimize iyi bakalım!

İNSTAGRAM

Melisa Darmar
Melisa Darmar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Başarı; Sağlıklı Zihinden Geçer
Menopoz Bir Hastalık Değil, Hayatın Bir Evresidir…
Kendimle İlişkim Ne Durumda?
Yolcu Yolunda Gerek