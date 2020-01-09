 Tam Anlamıyla Veganlık Nedir

Ekonomi vegan pazar üzerinden büyüyor, bu konuda kitaplar, belgeseller, yazılar yayımlanıyor. Ama iş dönüp dolaşıp vegan beslenmenin sağlık kısmına takılıyor. Neyse ki ülkemizde bu konuda uzman bir beslenme ve diyet uzmanı var. Evet ben 5 yıldır %100 vegan besleniyorum, üstüne bir de dünyada vegan beslenme ile ilgili tüm gelişmeleri, akademik bilgileri takip ediyorum. Gerçekten ciddi bir iş. Bu kadar yanlış, safsatayla anılan bir konuda uzmanlık yapmak kolay değil.

Konuyu uzmanından ve 5 yıldır sağlıklı bir şekilde yürüten bir uzmandan dinlemek, sizi biraz da olsa rahatlatacak. Belki vegan beslenmeyeceksiniz ancak konunun objektif değerlendirmelerini almak için Hürriyet/Mahmure'de 'Sürdürülebilir Vegan Beslenme' adını taşıyan köşeme hoş geldiniz.

Köşemde, vegan beslenme ne demek, dünyadaki gelişmeler nereye gidiyor? Sürdürülebilir vegan beslenme nasıl yapılır? Vegan beslenme zor değil, peki nasıl? Vegan beslenme pahalı değil, peki nasıl? Vegan beslenmede dikkat edilmesi gerekenler, günlük ve haftalık sağlıklı vegan beslenme planı nasıl yapılır? Karbonhidrat, protein, yağlar, omega 3, kalsiyum, demir, kalsiyum, B12 vitamini, D vitamini, vegan beslenen sporcularla röportajlar, konunun uzmanlarından fikirler ve dünyadaki vegan beslenme gelişmelerini aktaracağım.

Vegan beslenme ne demek?

Tamamen topraktan çıkan gıdalarla beslenmektir. Topraktan neler çıkıyor? Bakliyatlar, sebzeler, meyveler, sağlıklı tohumlar, tahıllar… Tüm bu grupları çeşitlendirilmiş, kaliteli ve miktarınca alırsak vücudumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Korkmayın bilimsel bilgilerle ilerlerseniz sağlıkla sürdürebileceğiniz bir beslenme şekli.

Kimler vegan beslenme uyguluyor? Kilo vermek, korumak almamak isteyenler, kalp ve damar hastaları, şeker hastaları, besin alerjisi olanlar (yumurta, süt, laktoz vs.), inflamatuvar hastalıkları olanlar, ülser ve gastrit hastaları, doktor ve diyetisyen işbirliğiyle hastalıklarını tedavi etmeye yardımcı bu beslenme şekli ile tanışabilirler.

Bunları söylerken neye dayanıyorum?

Dünyada vegan beslenmeyi öneren pek çok sağlık kuruluşu mevcut. İngiltere, Amerika diyetisyenleri, dünyanın en iyi kliniklerinden Mayo Klinik beslenme önerilerine vegan beslenmeyi alıyor. Ancak bu konuda en sıcak gelişme Kanada Hükümeti’nin 2019’da yaptığı beslenme önerileri değişikliği oldu. Yeni Kanada Beslenme Önerileri neredeyse vegan! Bu ciddi gelişmenin nedenleri gezegenimizin sürdürülebilirliği, sağlık gibi konularda çözümün vegan beslenme olmasından ileri geliyor. Kanada gibi bir ülkenin bu değişikliği yapması oldukça anlamlı.

Kanada Hükümeti benim de bu köşe üzerinden desteklediğim Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini baz alarak değişiklik yaptı.

Sürdürülebilir Vegan Beslenme köşemden desteğimi sürdüreceğim 9 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi:

Yoksulluğa son

Açlığa son

Sağlık ve kaliteli yaşam

Temiz su, hjyen ve halk sağlığı

Sorumlu tüketim ve üretim

İklim eylemi

Sudaki yaşam

Karasal Yaşam

Hedefler için ortaklıklar

Bir sonraki yazımda 2020 beslenme trendlerini anlatacağım. Vegan kasaplar, 2020’de soya ürünlerinin nasıl azalacağı, vegan etlerin yaygınlaşacağı gibi 2020’den haberleri duyunca heyecanlanacaksınız.