Birlikte Olduğun Adamın Gerçek Yüzünü 4 Adımda Anlarsın

İlişki tabirinin tanımı ve içeriği hızla değişiyor ya da güncelleniyor, en gerçek anlar birlikte geçirdiğiniz saatler ve biriktirdiğiniz anılardır; oysa birçok insan telefon ekranıyla ilişki yaşamayı kabullenmiş durumda ve bunun aslında garip bir durum olduğunu fark etmiyor.

Bütün bu karmaşa içerisinde, birlikte olduğunuz insanın gerçek yüzünü; yani sizinle ilişkisinde samimi olup olmadığını anlamak belki de en büyük lüks. Peki bunu anlamanın yolu nedir?

Öncelikle şunu söyleyelim, bazı insanlar ilişkide oldukları insanın gerçek yüzünü bilmek dahi istemezler; çünkü onlar günlük hayatın stresi içerisinde kendilerine sadece bir kaçış yolu ararlar; farklı bir duyguya geçmek, bir insanla yeni heyecanlar yaşamak ve hayatta yeni deneyimler yaşamak dışında bir düşünceleri yoktur. Dolayısıyla birlikte oldukları insanın karakteri, göstermediği tarafları veya huyları onları hiç ilgilendirmez çünkü zaten bu ilişkiyi uzatma planları yoktur; sadece içinde bulundukları ruh halinden kurtulmak ve bir insandan alacakları heyecan yoluyla bir süre kendilerini iyi hissetmeye çalışırlar. Kafa dağıtmak veya dertlerden uzaklaşmak için ilişki yaşarlar, bu da bir tercihtir elbette.

Öte yandan, böyle bir ilişki yaşarken aniden ciddileşen ve kendisini spontane gerçekleşmiş bir evliliğin içinde bulan sayısız insan vardır; sadece keyif peşinde koşarken birden evlilik yoluna giren bu insanlar, evlilik esnasında eşlerinin gerçek yüzüyle karşılaşır ve şaşırırlar.

Oysa her şey daha ilişki aşamasında gayet açıktır; tek sorun onların o aşamada başka yöne bakıyor olmalarından ibarettir, sinyalleri görmezden gelir ve keyif amaçlı ilişkilerine devam ederler.

Peki bu sinyaller nelerdir?

Bir erkeğin kadınla ilişkisinde gerçek yüzünü hangi adımlarda anlarsınız?

Maddelere geçmeden önce şunu söyleyelim, bu maddeleri iş hayatındaki arkadaşlarınız üzerinde de deneyebilirsiniz, onların gerçek yüzlerini ve size karşı asıl amaçlarını anlamanıza yardımcı olacaktır.

1- İhtiyacın olduğunda yanında mı?

Erkek arkadaşınız sizi genellikle evine çağırıyor ya da sizin evinize geliyor. Birlikte güzel vakit geçiriyorsunuz, yalnız şöyle bir sorun var ki dışarıda görüşmeyi pek tercih etmiyor ve ilişkiniz gittikçe cinsel odaklı bir ilişki olmaya başladı. Bu zaten başlı başına kötü bir sinyaldir, sizinle devam etmesinin sebebi sizinle paylaştığı cinsel yaşam olabilir. Şunu unutmayalım kızlar; bir erkek dışarıda görüşmeyi azalttığı ölçüde ilişki cinsel amaçlı olmaya başlar. Dışarıda görüşmeler ve cinsellik aynı orada devam ediyorsa size değer verdiğini ve cinsellik dışında da sizinle vakit geçirmekten keyif aldığını anlayabilirsiniz. Eğer dışarıda görüşmeler azalıyorsa siz de cinselliği aynı oranda azaltmalı ve onun ev davetlerine her defasında evet demekten vazgeçmelisiniz. Bunun ötesinde, diyelim ki bir ihtiyacınız oldu; mesela arabanız bozuldu ve ona danıştınız, hiç ilgilenmedi ve konuyu geçiştirdi, size bu konuda bir fikir bile vermedi, “git kendin yaptır, benim sana yardım edecek vaktim yok” gibi tepkiler verdi. Bu durumda, onun ilgisizliğine karşı ona her defasında evet demeye ve sürekli onun için müsait olmaya devam ediyorsanız, bilin ki bu adam çoook yakında sizi hayatından çıkartabilir; çünkü siz artık ceptesiniz ve bundan sıkılması çok yakındır.

2- Eski sevgilin sürekli seni arıyor ve rahatsız ediyor, fakat erkek arkadaşın bu duruma müdahale etmiyor, peki ama neden?

Bu durumda adamın sizinle ilgili ciddi planları olmadığını anlamalısınız. Kesinlikli ciddi düşünmüyor ve sizin eski sevgiliniz tarafından rahatsız edilmeniz bile onu ilgilendirmiyor. Sizinle ilgili en ufak bir tavır sergileyecek kadar size değer vermiyor. Normalde bir erkek, kadına karşı ciddi duygular beslediğinde onu sahiplenir ve sahiplenmek demek onu koruyup kollamak, ihtiyacı olduğunda ona yardımcı olmak anlamına gelir. Sizin yanınızdayken eski sevgilinizin aramalarına veya mesajlarına sessiz kalıyorsa, size aşık olduğunu söyleyen bu adamın tek amacı bir süre sizinle takıldıktan sonra (sadece cinsellik) ortadan kaybolmaktır, onun sizinle ilgili orta veya uzun vadeli amaçları yok, dolayısıyla sizin problemlerinizi çözmek veya müdahale etmek gibi zahmetlere girmeyi asla düşünmez. Normalde yapması gereken şudur, eski sevgiliniz ile muhatap olarak ona sizin yeni hayatınız hakkında kibar bir tonla bilgiler vermeli ve adamı uzaklaştırmalıdır, çünkü sizi sahiplenir ve koruyup kollar. Sahiplenmiyorsa, bu adamla işiniz zor.

3- Kendini kötü hissettiğinde o sana nasıl davranıyor?

Toplumumuzda kadınlar en çok dertli oldukları erkek türü: narsisist erkeklerdir. Bunlardan o kadar çok var ki her köşe başında kadınlardan bu adamlarla ilgili eleştiriler yükselmektedir. Ben bireysel çalışmalarda bu vakalar ile her gün karşılaşıyorum. Bu adamlar, kadının nasıl hissettiğiyle hiçbir şekilde ilgilenmezler, hatta kadın kendini kötü hissettiğinde onu zayıf olmakla, iradesiz olmakla veya aşırı alıngan olmakla suçlarlar ve onun daha çok üstüne giderler. Bu davranışların sağlıksız bir psikolojik altyapısı olduğu bellidir ancak eğer böyle bir erkek arkadaşınız varsa onu siz değiştiremezsiniz, sakın onu değiştirmeye veya iyileştirmeye çalışarak zaman kaybetmeyin. Tek yapmanız gereken bu adamdan hızla uzaklaşmaktır; çünkü kaybetme korkusu yaşarsa bir ihtimal size daha çok sahip çıkmaya başlayabilir, eğer size karşı ilgisiz ve kaba davranışları devam ediyorsa şunu bilin, sizin kötü günlerinizle ilgilenmiyor, sadece iyi olduğunuzda yani ona kendisini iyi hissettirdiğinizde sizinle ilgileniyor. Yani sizin duygularınıza yer yok, dolayısıyla size de yer yok aslında…

4- Hayır dediğinde sana nasıl tepki veriyor?

İlişkide olduğunuz insanın gerçek yüzünü anlamanın en kolay yolu, ona “hayır” demektir. Bazı isteklerini kabul etmediğinizde ve ona rahatlıkla “hayır” cevabını verdiğinizde yavaş yavaş onun gerçek yüzünü görmeye başlarsınız. Ayrıca yaşadığınız ilişkinin bir menfaat ilişkisi olup olmadığını da anlarsınız, sizinle menfaati varsa hayır dediğiniz anda vakit kaybetmeden sizden uzaklaşır ve menfaatini alabileceği bir başka kadın bulmak için sizi terk eder. Bazı kadınlar bu durumda bile erkeği kaybetmemek için onun isteklerini karşılamaya ve hatta isteklerinden bile daha fazlasını vermeye razı olurlar. Alışkanlık diyelim, kaybetme korkusu ya da yalnızlık korkusu diyelim; ancak sebebi ne olursa olsun bu davranışlar onu size geri getirmez. Her istediğini yaptığınız bir insan, hayır dediğiniz anda ortadan kayboluyorsa bu ilişkiyi bitirmenizin zamanı gelmiştir; kendinizi daha fazla kullandırmayın. Aslında size gösterdiği tüm ilgi, alaka ve sahte sevgi sözcükleri işte bu menfaat içindi. Gerçekler acıtır, üzgünüm.

Yukarıda saydığımız dört madde size birlikte olduğunuz adamın gerçek yüzünü gösterecektir. Daha önemlisi, siz bu sinyalleri gördüğünüzde nasıl tepkiler veriyorsunuz?

Siz izin vermediğiniz sürece kimse sizi kullanamaz, bazen karşı tarafın asıl amacını ve fesatlığı görür ancak buna rağmen ona alıştığınız için tüm bu davranışlarını görmezden gelirsiniz. Unutmayın; görmezden geldiğiniz ve ses çıkarmadığınız sürece o size olan saygısını yitirecek ve bir süre sonra onu kaybedeceksiniz. Çıkmaz sokak.

Seviliyorsunuz,

Görüşmek üzere

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