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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Geriİyi Yaşam Uzmanlar Uyardı! Kekikte 'Uçucu Yağ' Hilesi
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DHA

Uzmanlar Uyardı! Kekikte 'Uçucu Yağ' Hilesi

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Uzmanlar Uyardı! Kekikte 'Uçucu Yağ' Hilesi

"Kekikte ‘uçucu yağ’ hilesi yapıldığı ortaya çıktı. Yağı ve suyu arıtma yöntemiyle alınan kekiklerin posasının piyasada, ‘gerçek kekik’ olarak satıldığı belirlendi. Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, kekik konusunda tüketicileri uyardı."

Piyasada açıkta satılan kekikler, kekik değil. Kekiğin içinde bulunan ve kokusunu veren uçucu yağı arıtma yöntemiyle almışlar. Uçuğu yağı alınıp posası kalan kekiğin hiçbir faydası yok, bize cesetleri satıyorlar.

Aromalı kokusu ve lezzetli tadı ile yemeklerin vazgeçilmezi olan kekikte ‘uçucu yağ’ hilesi yapıldığı ortaya çıktı. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada tarafından yapılan araştırmada, yağı ve suyu arıtma yöntemiyle alınan kekiklerin posasının piyasada, ‘gerçek kekik’ olarak satıldığı belirlendi.

KEKİĞİN İÇİNDEKİ DEĞERLİ UÇUCU YAĞLAR ALINMIŞ

Marmara Bölgesi’ndeki şehirlerden açıkta satılan kekikleri toplayıp bir araştırma yaptık. Maalesef açıkta satılan kekiklerin hiçbirinde faydalı olan etkili maddeler bulunamadı. Çünkü kekikteki uçucu yağlar para ettiği için arıtma yöntemiyle onu alıyorlar, bu arıtma sırasında görsel olarak bitki bozulmuyor onu kurutup bize kekik diye pazarlıyorlar. Piyasada açıkta satılan kekik diye aldığımız hiçbir kekik yeterli miktarda uçucu yağ taşımıyordu. Bu etkili bileşenleri almışlar bize ‘cesetleri’ satıyorlar. Niye ceset diyorum çünkü uçucu yağ gittikten sonra nemlenen bitki kurumaya bırakıldığında karaciğere zarar veren aflatoksin denen mantarlar, bakteriler üremeye başlayabiliyor.

2,5 OLMASI GEREKEN UÇUCU YAĞ ORANI 0,5 ÇIKTI

Kekiğin içerisindeki uçucu yağ çalışmasını yapmamızın nedeni, zeytinyağının içerisine güzel aroma veriyor diye kekik koyarım, aldım kullandım hiç lezzeti yok ot gibi bir şey.  İşte çalışmayı bunun üzerine yaptık. Maalesef böyle bir sonuç elde ettik, açıkta satılan hiçbir kekikte etkili bileşen olan uçucu yağ yok. Sadece Çanakkale’de pazarda satış yapan köylü kadından aldığımız kekikte uçucu yağ çıktı. Kadının distilasyon yani arıtma tesisi olmadığı için doğadan toplayıp pazara getirmişti. Dışına bakınca kekik, demet halinde koymuşlar, hafif ufalayınca kokusu geliyor ama uçucu yağ oranı yüzde 0,5 çıktı halbuki bu oranın yüzde 2,5 olması lazım. Etkili bileşenler arıtmayla alınmış.

Uzmanlar Uyardı Kekikte Uçucu Yağ Hilesi

 KEKİK İNSANI MİKROPLARDAN KORUR

Kekik insanı mikroplardan korur, buzdolapları yokken et gibi bozulan besinleri ya tuza ya da kekiğe yatırırlardı. Dolayısıyla uçucu yağlar son derece koruyucudur. Mısırlıların bugüne kadar gelen mumyalama teknikleri uçucu yağlar sayesinde olmuştur. Bu suretle mikroplar ölüyü çürütemiyor. Kekik mikroorganizmalara karşı büyük bir savaş veriyor, çok kuvvetli mikrop giderici özelliği vardır.

AÇIKTA SATILAN BAHARATLARA DİKKAT

Bu yerler, uzun yıllar önemli işlev görmüştür. Ama artık günümüzde temiz doğa kalmadı. Manavdan veya pazardan aldığınız meyve ve sebzeyi yıkıyorsunuz. Kurutulmuş açıkta satılan bitkileri aldığınızda yıkayamazsınız, içerik gider. Ayrıca nerede, nasıl kurutulduğunu bilmiyoruz, bitkileri özel aletlerde ve ortamlarda kurutmak gerekiyor. Açıkta serip kuruttuğunuzda ne kadar sinek konduğunu, onların kalkıp kalkmadığını, çevredeki vasıtaların ve endüstriyel tesislerin yaptığı kirlilikleri bilmiyoruz, açıkta satılan baharatları alırken bunları düşünmek lazım.

GERÇEK KEKİK AROMALI VE AÇIK YEŞİL RENKTEDİR

Manisa Kırkağaç’ta yöredeki dağlardan topladığı kekiğin suyu ve yağını çıkartıp çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere bitkisel kür hazırlayan Fitoterapi Uzmanı Şevki Güngör ise, "Gerçek kekik aromalı ve açık yeşil renkte olur. Posası ise kahverengi ve kokusuzdur" diye konuştu.

KEKİĞİN POSASINI GÜBRE OLARAK KULLANIYORUZ

Toplanan doğal kekikleri 350 derece sıcaklığındaki kazanlara doldurup, buhar vererek damıtma işlemi gerçekleştirdiklerini belirten Güngör, "Borulardan geçen buharın yeniden suya dönüşmesiyle işlem tamamlanıyor. Ardından kekiğin suyu ve yağı burada ayrıştırılıyor. Makinede kalan kekiğin posasını ise bir süre beklettikten sonra ağaçların dibine döküp, gübre olarak kullanıyoruz. Kekik posaları sayesinde ağaçlar, soğuk kış aylarında daha dayanıklı durabiliyor" dedi.

Yağı ve suyu çıkartılan kekiğin posasında, herhangi faydalı bir etken maddenin kalmadığını vurgulayan Güngör, “Damıtılma sırasında verilen buhar, kekiğin içindeki etken maddeleri alıp, sıvı hale getiriyor. Geriye kalan kokusuz kısım, sadece gübre olarak kullanılabilir. Kalan posaların kekik olarak satılması etik değil. Gerçek kekik, açık yeşil renginden ve aromasından çok rahat bir şekilde anlaşılır. Kekiğin posası ise daha çok kahverengi renktedir. Kokusu yoktur. Kekik alırken, bu hususa dikkat edilmeli” ifadelerini kullandı.

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