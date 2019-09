Shoes&More Kadınları Şehre Dönüş Mevsiminde Işıldıyor

2010 yılından bu yana kendi tarzını yaratmak ve her an “ışıldamak” isteyen şehirli ve modern kadınların günlük yaşantılarına eşlik eden Shoes&More, sonbahar – kış sezonunda her tarza hitap eden seçenekler var: Sezon favorisi animal print desenin farklı kombinleri, çekici leopar desen, parlak sarı ve bronz, sokak stilini tamamlayan maskulen modeller, seksi uzun çizmeler, cool kovboy ve zımbalı modeller, her mevsime uygun sneaker çılgınlığı ve çok daha fazlası...

Shoes&More’un 2019 Sonbahar – Kış koleksiyonunda “Animal print” deseni, pek çok renk ve ton alternatifiyle göz alıyor. “Ugly Sneaker” trendini, yakın zamanda çıkarttığı kapsül koleksiyonuyla bir adım önde karşılayan Shoes&More, yeni sezonda da bu akımı devam ettiren parçalar hazırladı. Ekose desenleri ve tüvit dokunuşlarıyla yeni sezon Shoes&More sneakerlar hem şık hem de spor kombinlere uyum sağlıyor.

Shoes&More ayakkabı koleksiyonunda yer alan mokasenlerde maskulen tarz, yılan derisi deseni ve rugan gibi detaylarla beraber sunuluyor. Uzun yapışık çizmeler, zamansız kovboy model botlar, yeşil ve kahverenginin sıcak dokunuşlarıyla süslenen botlar ve çizmeler dikkat çekiyor.

Bijuteri kategorisindeki ürünleri, her sezon olduğu gibi 2019 Sonbahar – Kış parçalarıyla da estetik duruşları ve kombin alternatifleriyle dikkat çekiyor. Bronz ve altın renklerin ön plana çıktığı aksesuarlar, yazdan kalan güneş ışıltısını sonbahar ve kış kombinlerine yansıtıyor.