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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Shoes&More Kadınları Şehre Dönüş Mevsiminde Işıldıyor
Koleksiyonlar

Shoes&More Kadınları Şehre Dönüş Mevsiminde Işıldıyor

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Shoes&More Kadınları Şehre Dönüş Mevsiminde Işıldıyor

"Shoes&More, şehirli kadınlara şık ve stil sahibi bir Sonbahar – Kış koleksiyonu sunuyor. Shoes&More yeni sezonda maskulen tarzdaki mokasenleri “animal print” desenler ve rugan detaylarla beraber sunuyor. Uzun yapışık çizmelerin yanı sıra zamansız kovboy modeller de dikkat çekiyor. Zengin bijuteri koleksiyonunda bronz ve altın renkleri ön plana taşıyan Shoes&More, geçiş mevsimlerinin en önemli eşlikçisi rengarenk şallarla, şehirli kadına baştan aşağı ışıl ışıl bir şehre dönüş mevsimi yaşatıyor!"

2010 yılından bu yana kendi tarzını yaratmak ve her an “ışıldamak” isteyen şehirli ve modern kadınların günlük yaşantılarına eşlik eden Shoes&More, sonbahar – kış sezonunda her tarza hitap eden seçenekler var: Sezon favorisi animal print desenin farklı kombinleri, çekici leopar desen, parlak sarı ve bronz,  sokak stilini tamamlayan maskulen modeller, seksi uzun çizmeler, cool kovboy ve zımbalı modeller, her mevsime uygun sneaker çılgınlığı ve çok daha fazlası...

Shoes&More’un 2019 Sonbahar – Kış koleksiyonunda  “Animal print” deseni, pek çok renk ve ton alternatifiyle göz alıyor. “Ugly Sneaker” trendini, yakın zamanda çıkarttığı kapsül koleksiyonuyla bir adım önde karşılayan Shoes&More, yeni sezonda da bu akımı devam ettiren parçalar hazırladı. Ekose desenleri ve tüvit dokunuşlarıyla yeni sezon Shoes&More sneakerlar hem şık hem de spor kombinlere uyum sağlıyor.

Shoes&More Kadınları Şehre Dönüş Mevsiminde Işıldıyor

Shoes&More ayakkabı koleksiyonunda yer alan mokasenlerde maskulen tarz, yılan derisi deseni ve rugan gibi detaylarla beraber sunuluyor. Uzun yapışık çizmeler, zamansız kovboy model botlar, yeşil ve kahverenginin sıcak dokunuşlarıyla süslenen botlar ve çizmeler dikkat çekiyor.

Bijuteri kategorisindeki ürünleri, her sezon olduğu gibi 2019 Sonbahar – Kış parçalarıyla da estetik duruşları ve kombin alternatifleriyle dikkat çekiyor. Bronz ve altın renklerin ön plana çıktığı aksesuarlar, yazdan kalan güneş ışıltısını sonbahar ve kış kombinlerine yansıtıyor.

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