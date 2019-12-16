Menopoz Sonrası Kanama Neden Olur?

Menopozdan sonra meydana gelen kanamalar aksi ispat edilene kadar rahim kanseri olarak değerlendiriliyor. Ancak menopoz sonrası kanamaların sadece yüzde 10’u rahim kanseridir. Rahim kanserlerinin yüzde 5’i ise 40 yaşın altındaki kadınlarda görülüyor.

Anormal ve düzensiz kanamaları dikkate alın

Rahim kanserinin belli bir tarama programı yoktur. Menopozda meydana gelen her kanamada kadınların doktora başvurması gerekir. Menopozda olmayan kadınların yaşadığı anormal, düzensiz, şiddetli kanamalar da mutlaka dikkate alınmalıdır. Ailesinde kanser öyküsü olanlar da her kanamayı önemseyerek doktora başvurmalıdır.

Tedavi genelde cerrahi yöntemlerle yapılır. Hastanın genel sağlık durumuna göre tedavi çeşitlenir. Ameliyatla rahmin, yumurtalıkların ve tüplerin alınması gerekir. Bu ameliyatlar açık, laparoskopik ve robotik olarak gerçekleştirebilir. Ameliyat tipi hastaya ve kanserin evresine göre şekillenir.

Kimler risk altında?

Jinekolojik kanser türleri arasında rahim kanseri Türkiye’de en sık görülen kanserdir. Kadınlarda görülen kanserler içerisinde ise 7’nci sırada yer alıyor. Obezite, rahim kanserine yakalanmada en önemli risk faktörüdür. Ailede, kolon ve rahim kanseri öyküsü varsa, vücut kitle endeksi yüksekse, erken adet görme, geç menapoz, hiç doğum yapmamış olmak yumurtalıklarında Polikistik Over Sendromu olanlar risk altındadır.

Önemli risk obezite

Obezitenin rahim kanseri riskini 2-3 kat artırır. Vücut kitle endeksi 35-40’ın üzerinde olan insanlarda rahim kanseri riski artıyor. Obezite rahim kanseri riskini 2-3 kat artırıyor. Erken regl olma, geç menopoza girme, hiç doğum yapmamak, meme kanseri nedeniyle tamoksifen grubu ilaç kullanan kadınlarda rahim kanseri riski artmaktadır. Hiç çocuk sahibi olmamak rahmin östrojenle olan yükünü artırdığı için risklidir.