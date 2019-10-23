Menopoz Döneminde Brokoli ve Kereviz Tüketmek Dişleri Koruyor

Menopoz döneminde ağız kuruluğu yaşanıyor. Bu da tükürüğün asitlere karşı yıkayıcı etkisini azaltıyor ve diş çürükleri ile diş kayıpları meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bu dönemde yüzde 90'dan fazlası sudan oluşan kereviz ve brokoli tüketmek diş sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

Menopoz döneminde dişlerde meydana gelen değişiklikleri ve bu dönemde dişleri korumak için yapılması gereken bazı şeyler bulunuyor. Menapoz tıpkı bebeklik, ergenlik gibi hayatın olağan bir dönemidir. Bu dönemde yumurtalıklardaki folikül miktarının düşmesine bağlı olarak östrojen hormonu üretimi azalıyor.

Östrojen hormonu kalsiyumun emilmesi için gereklidir, eksikliğinde ise kemik erimesi rahatsızlığının ortaya çıkabiliyor. Bu durumun diş sağlığı üzerinde de etkileri olabiliyor.

Etrafındaki kemik dokusunda meydana gelen erimeler dişin desteğini yok ediyor. Kemiğin hacminde ciddi değişiklik olmasa da kalitesinde azalma oluyor. Bu da dişin, varsa implantın ömrünü ve başarısını etkileyebiliyor. Dişler sallanıp ardından kaybedilebiliyor. Ayrıca menopoz döneminde kemik erimesine ve buna bağlı olarak diş eti çekilmesinde artış yaşanıyor. Dolayısıyla diş eti hastalıklarına yatkınlık oluyor.

Hekim kontrolleri aksatılmamalı

Azalan östrojen seviyesi tükürük üretiminde de düşüşe yol açıyor. Buna bağlı olarak menopoz döneminde ağız kuruluğu yaşanıyor. Bu da tükürüğün asitlere karşı yıkayıcı etkisini azaltıyor ve diş çürükleri ile diş kayıpları meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bu dönemde yüzde 90'dan fazlası sudan oluşan kereviz ve brokoli tüketmek diş sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

Menopoz döneminde kadınların diş bakımı ve temizliğine önem vermesi gerekiyor. Gece tükürük üretimi düştüğü için yatmadan önce yapılacak ağız bakımı önem teşkil ediyor. Dişler günde 2 kez düzenli fırçalanmalı, gün içinde en az bir kere dişler arası yüzeyin ipler veya ara yüz fırçalarıyla temizliği yapılmalı ve dil fırçalama ile ağız hijyeni sağlanmalıdır.

Menopoz dönemine girmiş kadınların kontrollerini aksatmaması gerekiyor. Bu, oluşacak diş ve diş eti rahatsızlıklarının erken teşhisi açısından önemli. Böylelikle kemik kaybıyla birlikte oluşabilecek diş eti çekilmesi engellenebilir. Bu sayede oluşabilecek çürükleri ve estetik problemleri kendileri önlemiş olurlar.