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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kemiklere Zarar Veren Besinler

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Kemiklere Zarar Veren Besinler

"Beslenme kemik sağlığını korumak için de önemlidir. Çocukluk çağında  tüketilen gıdalar ilerleyen yaşlarda meydana gelebilecek kemik hastalıklarının riskini azaltabilir. Bazı besinler kemikler için çok faydalı iken bazıları ise zarar verebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr.İbrahim Rızvanoğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi."

Özellikle başta kalsiyum ardından D Vitamini, K vitamini, fosfor ve magnezyumdan zengin besinleri tüketmek kemik gelişimini ve sağlığını korumak için önemlidir.

Süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir, kefir gibi...)

Balıklardan bazıları (somon, ton, sardalya gibi...)

Karaciğer içinde oldukça faydalı olan enginar

Bunlar dışında sebzelerden ıspanak, kırmızı biber, brokoli lahanası, domates, muz, portakal gibi besinleri belirli ölçüde tüketmek kemik sağlığı açısında önem taşır.

Kemik gelişimi için gerekli besin kaynaklarından özellikle kefir, yoğurt, peynir ve süt vücudumuzda 35 yaşına kadar stok oluşturabiliyor. Yani 35 yaşına kadar alınan bu tarz gıdalar ileride oluşabilecek kemik erimesinin önüne geçebilecekken bu yaştan sonra alınan kalsiyum depoları, stoklarımızı arttırmaz, sadece mevcut depoyu muhafaza eder.  

Ancak kemik sağlığı için zararlı olan bazı besinlerde yok değil...

Öncelikle tuz, yapılan araştırmalar göre tuzu aşırı tüketen kişilerde kemiğin kırılma olasılığı 4 kat fazla olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tuz tüketimine kemik sağlığı içinde özen gösterilmeli. Ayrıca asitli içecekler kemiklerin tükenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle asitli içeceklerin tüketimine dikkat edilmelidir. Yine çok fazla protein tüketmek kemikler için zararlı olabiliyor.

Kahve birçok kişi için vazgeçilmez içecektir ancak günde 2 fincandan fazla kahve tüketmek kahvenin içerindeki ksantin ile idrara kalsiyum salınımı arttırır bu da yavaşça kemiklerin demineralize olmasına neden olur. Bu nedenle kemik sağlığı için günde 2 fincandan fazla kahve tüketmemek gerekir. Ayrıca sigara kemikler için son derece zararlıdır. Sigara, kemiğin beslenmesini sağlayan yeni damar oluşumunu engeller ve mevcut damarların da tıkanmasına yol açar.

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