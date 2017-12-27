Zayıflatan Kür: Haşlanmış Limon!

Hazırlanışı: •Haşlanmış limon içeceği için ilk yapmanız gereken limonların kabuklarını soyun ve suyunu sıkın.



•Posasını ve kabuklarını atmayın.



•Ardından sarımsak ve zencefili blendır yardımıyla parçalayın.



•Limon suyunu, ve blendırdan geçirdiğiniz malzemeleri tencereye ekleyip iyice karıştırın.



•Ayrı bir tencerede ise 2 litre suyu kaynatın.



•Atmadığınız limon kabuklarını ve posasını ekleyerek kaynatın.



•Su kaynamaya başladığında, üzerine limon suyundan elde edilen karışımı ve posasını ekleyerek karıştırın.



•10 dakika sonra tencerenin kapağını kapatarak, soğumaya bırakınız.