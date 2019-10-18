Kışın Hangi Sebzeleri Tüketmeliyiz?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Havaların soğumasıyla birlikte sağlıklı beslenme ve bağışıklığın güçlendirilmesi de hastalıklardan korunmak için oldukça önemli. Mevsim sebzelerinin hastalıklardan korunmak açısından önemli olduğunu ve doğal vitamin içerdiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Dört mevsim birçok sebze ve meyveyi kolaylıkla bulabiliyor olsak da her sebzenin mevsiminde tüketilmesi çok önemli” dedi.
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1
İşte kış aylarında tüketilmesi gereken sebzeler...
2
Lahana
Lahanagiller kükürtlü besin olduğu için pişirilerek tüketilmesi önerilir. Posa içeriği yüksek, mide ve bağırsakları korumada yardımcıdır. Şeker hastalığı ve kolon kanserine karşı koruyucudur.
3
Brüksel lahanası
Lahanagillerden bir sebzedir. Bağışıklığı güçlendirir. Antioksidan içeriği yüksek olduğu için kanser gelişimini azaltır. Diyet lifi açısından yüksektir; kalp hastalıkları ve diyabet riskini azaltır. Omega-3 yağ asitleri içerir.
4
Brokoli
Lahanagillerden bir diğer sebzedir. Çiğ halinin yüzde 90’ı sudan oluşur. Lif içeriği çok yüksek olduğundan bağırsakları korumaya yardımcıdır. Brokoli birçok sebzeden fazla protein içerir. Kolesterolü azaltmaya yardımcıdır ve kanser riskini azaltır.
5
Karnabahar
Lif içeriği yüksek bir besindir. Sindirim sistemini kronik hastalıklardan korur. Sulforafan miktarı yüksek olduğundan kanser, diyabet ve kalp hastalıkları gibi hastalıklarda riski azaltmada önemli rol oynar.
6
Pazı
Antioksidan içeriği yüksektir. Şeker, kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. Göz sağlığında etkilidir ve beyin fonksiyonlarını destekler.
7
Balkabağı
A vitamini açısından zengindir. Göz sağlığında etkilidir ve akciğer kanserine karşı koruyucu rol oynar. Cildin genç görünmesine yardımcı olur.
8
Yer elması
Diyabet hastaları için alternatif tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Kabızlık tedavisinde kullanılabilir. Antioksidan bileşenler sayesinde kanser riskini düşürmekte yardımcı olur.
9
Ispanak
Lif ve karotenoid içeriği yüksektir. Göz sağlığını korur, kan şekerini dengeler, içerdiği antioksidanlar sayesinde kanser riskini düşürür.
10
Kereviz
Antioksidan ve lif içeriği yüksektir. Kan kolesterol seviyesini dengeler ve Alzheimer hastalığında yardımcıdır.
11
Pırasa
Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Folik asit içeriği yüksektir, yeni doğan bebeklerde nöral tüp defektini önler. Vitamin A içeriği yüksektir.
12
Turp
Kan basıncını dengeler, kardiyovasküler sistem hastalıkları ve sindirime yardımcıdır. Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.